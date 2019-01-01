Даша Астафьева рассказала, что помогло ей избавиться от комплексов

Звезда Playboy Даша Астафьева призналась, что в детстве ее считали "гадким утенком".

В эфире программы “Ранок з Україною“, которая выходит по будням в 6:30 на канале “Украина“, популярная актриса и певица Даша Астафьева рассказала, что помогло ей избавиться от детских комплексов.

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В детстве Дашу Астафьеву считали “гадким утенком“ и относились к ней не очень хорошо. Артистка была вынуждена бороться с буллингом и травлей одноклассников. Сегодня же Даша – успешная и популярная артистка, которая смогла превратить свои “минусы“ в настоящие “плюсы“.

“Единственное, что я могу посоветовать – родители, всегда поддерживайте своих детей! Мамы же всегда уверены, что их дети самые красивые, а те мамы, которые не знают этого, пусть просто поверят в то, что, если ребенок в детстве не очень красивый, у него всегда есть шанс доказать, что он лучший в чем-то еще“, – поделилась Даша Астафьева в эфире “Ранку з Україною“.

Даша Астафьева instagram.com/da_astafieva

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Артистка признается, избавиться от комплексов ей помогли родные, за что она при каждом удобном случае их благодарит.

“Очень важно иметь поддержку родителей! Например, недавно мой отец праздновал День рождения, и единственное, что мне хотелось ему сказать: Спасибо! За то, что в нашем доме всегда была атмосфера любви, гармонии и замечательных отношений. Это очень помогло нам с братом выбрать правильную профессию и окружить себя хорошими людьми и друзьями. А это очень важно в жизни творческих людей“, – рассказала артистка в эфире канала “Украина“.

Смотрите программу “Ранок з Україною“ по будням в 6:30 на канале “Украина“.

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