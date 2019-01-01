Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Даша Астафьева рассказала, что помогло ей избавиться от комплексов

Комментариев: 0
Звезда Playboy Даша Астафьева призналась, что в детстве ее считали "гадким утенком".
Даша Астафьева рассказала, что помогло ей избавиться от комплексов
Даша Астафьева рассказала, что помогло ей избавиться от комплексов
instagram.com/da_astafieva

В эфире программы “Ранок з Україною“, которая выходит по будням в 6:30 на канале “Украина“, популярная актриса и певица Даша Астафьева рассказала, что помогло ей избавиться от детских комплексов.

Читай также: “Вот это ему повезло“: Даша Астафьева показала фото с Конором Макгрегором

В детстве Дашу Астафьеву считали “гадким утенком“ и относились к ней не очень хорошо. Артистка была вынуждена бороться с буллингом и травлей одноклассников. Сегодня же Даша – успешная и популярная артистка, которая смогла превратить свои “минусы“ в настоящие “плюсы“.

“Единственное, что я могу посоветовать – родители, всегда поддерживайте своих детей! Мамы же всегда уверены, что их дети самые красивые, а те мамы, которые не знают этого, пусть просто поверят в то, что, если ребенок в детстве не очень красивый, у него всегда есть шанс доказать, что он лучший в чем-то еще“, – поделилась Даша Астафьева в эфире “Ранку з Україною“.

Даша Астафьева
Даша Астафьева
instagram.com/da_astafieva

Читай также: Даша Астафьева рассказала о временах, когда считала себя некрасивой

Артистка признается, избавиться от комплексов ей помогли родные, за что она при каждом удобном случае их благодарит.

“Очень важно иметь поддержку родителей! Например, недавно мой отец праздновал День рождения, и единственное, что мне хотелось ему сказать: Спасибо! За то, что в нашем доме всегда была атмосфера любви, гармонии и замечательных отношений. Это очень помогло нам с братом выбрать правильную профессию и окружить себя хорошими людьми и друзьями. А это очень важно в жизни творческих людей“, – рассказала артистка в эфире канала “Украина“.

Смотрите программу “Ранок з Україною“ по будням в 6:30 на канале “Украина“.

Ранее Астафьева показала шикарный look в экстравагантном костюме.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram

Поделись:
Теги: Даша Астафьева
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь