Артистка рассказала о своих первых откровенных фотосессиях и о том, как реагирует на сравнение с Моникой Беллуччи .

Даша Астафьева: "Я спала с завязанными руками" Пресс-служба

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В эксклюзивном интервью журналистам программы “Ранок з Україною“ на канале “Украина“ популярная певица и актриса Даша Астафьева откровенно рассказала о том, что мучило ее в школьные годы и как она открыла свою харизму.

Известная брюнетка Даша Астафьева, которая уже успела покорить сердца миллионов украинцев, рассказала, за что ее оскорбляли в школе и как это помогло ей в жизни.

Школа – одно из тех мест, которое мне больно вспоминать, тогда мне пришлось терпеть жестокие шутки, – признается Даша Астафьева в эксклюзивном интервью с журналистами программы “Ранок з Україною“. – У меня очень долго был комплекс, что я хуже, чем другие дети. Помню, что была ужасная аллергия – я раздирала себе лицо, поэтому спала с замотанными руками. Это ужас! Я раздирала себе раны на лице, голове, а потом это все сопровождалось насмешками – короста, таракан, шелуха.

Комплексы Даша смогла преодолеть только после окончания школы, когда поехала из родного города Покров (ранее Орджоникидзе). Девушка вступила в Днепровский театрально-художественный колледж и там нашла свою суперсилу. И это была не внешность!

Пресс-служба

Я открыла для себя возможность с помощью чувства юмора обрасти какой-то харизмой. Когда тебя всю жизнь травят, а тут смеются над твоими шутками. Это очень помогло мне измениться и изменить свое отношение ко всему, – поделилась артистка в эфире канала “Украина“.

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А потом начались и обнаженные фотосессии Даши. Первый такой фотоопыт Астафьевой запомнился навсегда:

Мое негативное отношение к себе передалось и съемочной группе – я видела, как они воспринимают меня и пытаются испытать: “А можешь без штанов, просто в белье и в рубашке, а можешь без ничего?“. Даже сейчас, когда я раздеваюсь, чувствую себя очень комфортно, – рассказала Даша Астафьева.

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Сегодня же в социальных сетях поклонники звезды не жалеют комплиментов и все чаще сравнивают красоту девушки с всемирноизвестной Моникой Беллуччи. Астафьева признается – параллели не проводила, но ей это слышать приятно:

Конечно, это приятно! Я считаю ее очень красивой женщиной, но не совсем уверена, что мы похожи. Ну, чем похожи? Брюнетки? Пышная грудь? Пухлые губы?.

Ранее мы писали, что Астафьева покорила Сеть фотосессией в корсете.

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