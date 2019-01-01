“Шальная бестия“: Светлана Лобода взбудоражила Сеть интимными фото

Певица Светлана Лобода опубликовала в Instagram горячее постельное фото.

Эпатажная украинская исполнительница, которая сейчас живет в России, Светлана Лобода в очередной раз взбудоражила Сеть откровенными фотографиями. Звезда показала снимки из спальни.

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На своей странице в Instagram 37-летняя знаменитость опубликовала фото, на которых она позирует в постели. На первом кадре артистка лежит на кровати, прикрывшись белым полотенцем и демонстрируя оголенную грудь. А на втором снимке она запечатлена в черном белье.

“Шальная бестия“, - подписала один из кадров Лобода.

Инстаграм Лободы скриншот

Инстаграм Лободы скриншот

Подписчики Светланы принялись активно комментировать ее новые провокационные публикации.

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“Уф Светик это это фото кайф просто“, “Почему это так красиво?“, “Как хочется приспустить это полотенце“, “Милая проказница“, “Грудь - огонь!“, “Любимая бестия“, “Хороша, чертовка“, - пишут пользователи Сети.

Напомним, ранее Светлана Лобода продемонстрировала идеальный шпагат.

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