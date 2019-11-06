Лобода продемонстрировала идеальный шпагат - фото
Эпатажная украинская исполнительница, которая сейчас живет в России, Светлана Лобода восхитила поклонников новой публикацией. Звезда похвасталась идеальной физической формой.
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Так, на своей странице в Instagram певица, которая недавно отметила 37-й день рождения, опубликовала несколько утренних фото. На снимках Лобода в черном топе и лосинах показала вертикальный шпагат.
“Встаю рано. Спорт и студия. Вот что меня ждёт на этой неделе ежедневно“, - рассказала о своих буднях артистка.
Поклонники пришли в восторг от идеальной растяжки звезды и засыпали ее комплиментами.
Читай также: “Так на маму похожа“: Лобода очаровала Сеть снимком с подросшей дочерью“Ух какая растяжка:)“, “Растяжка класс, трудяга“, “Это реально круто“, “Супер!!! Прям, тоже хочу такую растяжку“, “Волочкова плачет“, “Вот это растяжка. Очень ждём альбом!))“, “Светлана вы супер“, - пишут в комментариях.
Напомним, ранее Светлана Лобода посетила модный показ лучшего друга.
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