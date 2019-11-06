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Лобода продемонстрировала идеальный шпагат - фото

Комментариев: 1
Певица Светлана Лобода поразила фанов идеальной растяжкой.
Лобода продемонстрировала идеальный шпагат - фото
Лобода продемонстрировала идеальный шпагат - фото
instagram.com/lobodaofficial

Эпатажная украинская исполнительница, которая сейчас живет в России, Светлана Лобода восхитила поклонников новой публикацией. Звезда похвасталась идеальной физической формой.

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Так, на своей странице в Instagram певица, которая недавно отметила 37-й день рождения, опубликовала несколько утренних фото. На снимках Лобода в черном топе и лосинах показала вертикальный шпагат.

“Встаю рано. Спорт и студия. Вот что меня ждёт на этой неделе ежедневно“, - рассказала о своих буднях артистка.

Светлана Лобода
Светлана Лобода
скриншот

Поклонники пришли в восторг от идеальной растяжки звезды и засыпали ее комплиментами.

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“Ух какая растяжка:)“, “Растяжка класс, трудяга“, “Это реально круто“, “Супер!!! Прям, тоже хочу такую растяжку“, “Волочкова плачет“, “Вот это растяжка. Очень ждём альбом!))“, “Светлана вы супер“, - пишут в комментариях.

Напомним, ранее Светлана Лобода посетила модный показ лучшего друга.

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Теги: Светлана Лобода
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Источник: Ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  06.11.2019, 15:48
Оценка:  0
гость
ДЫК, ПУСТЬ КАЦАПСКОЕ БЫДЛО ДРОЧИТ НА ЭТУ ЖИДОВКУ!
НАМ, БАНДЕРО-ФАШИСТАМ, ЭТО ЗАЧЕМ?
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