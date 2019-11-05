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"Обычный вечерок": Лобода станцевала на камеру без белья

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Артистка перед выходом на сцену станцевала в коридоре в откровенном наряде.

"Обычный вечерок": Лобода станцевала на камеру без белья
ivona.bigmir.net

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Певица Светлана Лобода, которая живет и выступает в России, снова подогрела интерес подписчиков в соцсетях. Звезда показала в Инстаграм несколько минут до выхода на сцену. Сначала она распелась перед зеркалом и рассмотрела со всех сторон свой необычный костюм - одета Лобода была в черные с блеском лосины и стилизированный “китель“ с эполетами.

“Верх“ наряда сделан таким образом, чтобы обнажить часть груди Лободы - к слову, под кителем не было бюстгальтера, а грудь придерживала тонкая сетка телесного цвета. Дальше Ло стала разминаться, станцевав, в пикантном наряде откровенный танец. 

Обычный вечерок, - подписала видео Артистка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

обычный вечерок 😂🤘

Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

Подписчики Ло в комментариях назвали видео - огненным и похвалили стильный наряд артистки.

Ранее мы писали, что Ани Лорак засветила грудь - и возмутила поклонников.

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Теги: Светлана Лобода, Светлана LOBODA, без белья
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Источник: IVONA bigmir)net

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