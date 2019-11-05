"Обычный вечерок": Лобода станцевала на камеру без белья
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Певица Светлана Лобода, которая живет и выступает в России, снова подогрела интерес подписчиков в соцсетях. Звезда показала в Инстаграм несколько минут до выхода на сцену. Сначала она распелась перед зеркалом и рассмотрела со всех сторон свой необычный костюм - одета Лобода была в черные с блеском лосины и стилизированный “китель“ с эполетами.
“Верх“ наряда сделан таким образом, чтобы обнажить часть груди Лободы - к слову, под кителем не было бюстгальтера, а грудь придерживала тонкая сетка телесного цвета. Дальше Ло стала разминаться, станцевав, в пикантном наряде откровенный танец.
Обычный вечерок, - подписала видео Артистка.
Подписчики Ло в комментариях назвали видео - огненным и похвалили стильный наряд артистки.
Ранее мы писали, что Ани Лорак засветила грудь - и возмутила поклонников.
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