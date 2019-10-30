Лобода вместе с дочерью устроила зажигательные танцы на улице - видео

Светлана Лобода показала видео, где она с дочерью танцует лезгинку.

Известная украинская исполнительница, которая сейчас живет в России, Светлана Лобода поделилась в соцсети новым видео со своей старшей дочерью Евой.

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На своей странице в Instagram 37-летняя артистка опубликовала ролик, где она и 8-летняя Евангелина танцуют лезгинку под аккомпанемент уличных музыкантов. На видео Лобода запечатлена в темной шелковой рубашке и джинсовых шортах. А ее дочь - в розовой блузке, синих шортах и бандане.

“АССА. танцуй пока молодой #сЕвкойвПляс“, - подписала ролик Светлана.

Напомним, ранее Лобода показала свадебное фото родителей, которому почти 40 лет.

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