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Лобода вместе с дочерью устроила зажигательные танцы на улице - видео

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Светлана Лобода показала видео, где она с дочерью танцует лезгинку.
Лобода вместе с дочерью устроила зажигательные танцы на улице - видео
Лобода вместе с дочерью устроила зажигательные танцы на улице - видео
instagram.com/lobodaofficial

Известная украинская исполнительница, которая сейчас живет в России, Светлана Лобода поделилась в соцсети новым видео со своей старшей дочерью Евой.

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На своей странице в Instagram 37-летняя артистка опубликовала ролик, где она и 8-летняя Евангелина танцуют лезгинку под аккомпанемент уличных музыкантов. На видео Лобода запечатлена в темной шелковой рубашке и джинсовых шортах. А ее дочь - в розовой блузке, синих шортах и бандане.

“АССА. танцуй пока молодой #сЕвкойвПляс“, - подписала ролик Светлана.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АССА🤦‍♀️😂 танцуй пока молодой 💃💃 #сЕвкойвПляс

Допис, поширений LOBODA (@lobodaofficial)

Напомним, ранее Лобода показала свадебное фото родителей, которому почти 40 лет.

 

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Теги: Светлана Лобода
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Источник: Ivonа bigmir)net

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