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Прервала молчание: Анастасия Заворотнюк опубликовала новый пост в Instagram

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Впервые за долгое время на странице Анастасии Заворотнюк в Instagram появилась новая публикация.
Прервала молчание: Анастасия Заворотнюк опубликовала новый пост в Instagram
Прервала молчание: Анастасия Заворотнюк опубликовала новый пост в Instagram
instagram.com/a_zavorotnyuk

Известная российская актриса и ведущая, которая борется с онкологическим заболеванием, Анастасия Заворотнюк взбудоражила Сеть новой публикацией. Впервые за долгое время на странице звезды “Моей прекрасной няни“ в Instagram появился свежий пост.

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Артистка пожелала своему мужу, фигуристу Петру Чернышеву, удачи во время выступления в шоу олимпийской чемпионки Татьяны Навки “Аленький цветочек“. Кроме того, Анастасия разместила совместный кадр с супругом, а также снимки Навки и Чернышева с предыдущих шоу.

“У Татьяны и Петра сегодня первое выступление в рамках московского блока шоу “Аленький цветочек“. От всей нашей семьи хотим пожелать им гладкого льда, вдохновения и теплого зрительского приема! Как всегда держим за вас кулачки и очень любим!“, - написала Заворотнюк.

Инстаграм Анастасии Заворотнюк
Инстаграм Анастасии Заворотнюк
Скриншот

Инстаграм Анастасии Заворотнюк
Инстаграм Анастасии Заворотнюк
Скриншот

Инстаграм Анастасии Заворотнюк
Инстаграм Анастасии Заворотнюк
Скриншот

Инстаграм Анастасии Заворотнюк
Инстаграм Анастасии Заворотнюк
Скриншот

Поклонники актрисы обрадовались новой публикации Анастасии и засыпали ее пожеланиями скорейшего выздоровления.

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“Ура! Наша няня снова с нами“, “Ждем тебя, Настя. Скорейшего тебе выздоровления“, “Здоровья вам!!! Все будет ХОРОШО!!!“, “Были на шоу ! Великолепно!!! Настя, держись!!!“, “Настенька держитесь, дай вам Бог здоровья, ни за, что не здавайтесь, помните только настоящая вера спасает людей, очень вас любим!!“, “Мы верим в чудо“, “За Настю держим кулачки!“, - пишут в сети.

Напомним, ранее стало известно, во сколько обходится лечение Заворотнюк.

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Теги: Анастасия Заворотнюк
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Источник: Ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  07.11.2019, 11:08
Оценка:  0
гость
Кацапы, обломайтесь! Украины вам не видать!
И всякое говно, которым вы пытаетесь привлечь к себе внимание, - нам до сраки!
Идите, короче, накуй!!!
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