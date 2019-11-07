Прервала молчание: Анастасия Заворотнюк опубликовала новый пост в Instagram

Впервые за долгое время на странице Анастасии Заворотнюк в Instagram появилась новая публикация.

Известная российская актриса и ведущая, которая борется с онкологическим заболеванием, Анастасия Заворотнюк взбудоражила Сеть новой публикацией. Впервые за долгое время на странице звезды “Моей прекрасной няни“ в Instagram появился свежий пост.

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Артистка пожелала своему мужу, фигуристу Петру Чернышеву, удачи во время выступления в шоу олимпийской чемпионки Татьяны Навки “Аленький цветочек“. Кроме того, Анастасия разместила совместный кадр с супругом, а также снимки Навки и Чернышева с предыдущих шоу.

“У Татьяны и Петра сегодня первое выступление в рамках московского блока шоу “Аленький цветочек“. От всей нашей семьи хотим пожелать им гладкого льда, вдохновения и теплого зрительского приема! Как всегда держим за вас кулачки и очень любим!“, - написала Заворотнюк.

Инстаграм Анастасии Заворотнюк Скриншот

Инстаграм Анастасии Заворотнюк Скриншот

Инстаграм Анастасии Заворотнюк Скриншот

Инстаграм Анастасии Заворотнюк Скриншот

Поклонники актрисы обрадовались новой публикации Анастасии и засыпали ее пожеланиями скорейшего выздоровления.

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“Ура! Наша няня снова с нами“, “Ждем тебя, Настя. Скорейшего тебе выздоровления“, “Здоровья вам!!! Все будет ХОРОШО!!!“, “Были на шоу ! Великолепно!!! Настя, держись!!!“, “Настенька держитесь, дай вам Бог здоровья, ни за, что не здавайтесь, помните только настоящая вера спасает людей, очень вас любим!!“, “Мы верим в чудо“, “За Настю держим кулачки!“, - пишут в сети.

Напомним, ранее стало известно, во сколько обходится лечение Заворотнюк.

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