Семья Анастасии Заворотнюк опубликовала архивные снимки из онкоцентра

Родственники Анастасии Заворотнюк отметили, что ранее актриса помогала детям с онкологическими заболеваниями.

Совсем недавно в Instagram появился аккаунт “Поддержка Анастасии Заворотнюк“, в котором семья актрисы информирует о ее состоянии и опровергает фейковые новости. Кроме того, в профиле публикуются архивные снимки знаменитости, которая сейчас борется с раком мозга.

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Так, в четверг, 24 октября, в соцсети появились фото Анастасии Заворотнюк из онкоцентра. На кадрах артистка запечатлена в компании детей с онкологическими заболеваниями.

В публикации родственники звезды сериала “Моя прекрасная няня“ отметили, что актриса поддерживала многих детей, которые боролись с раком. А теперь эти же повзрослевшие ребята поддерживают ее.

“У Насти в жизни была не одна история, когда в ее поддержке нуждались заболевшие тяжелым недугом дети. Они мечтали встретиться с любимой актрисой, - это было очень важно, чтобы поверить в чудо и психологически нацелиться на выздоровление. Терапия положительными эмоциями действительно давала свои результаты. Сегодня некоторые из этих “детей“ - совсем уже взрослые люди, которые сумели справится с болезнью и вернуться к нормальной благополучной жизни. И они теперь откликаются из разных уголков страны, хотят поделиться своим теплом, как когда-то Настя делилась с ними своим и вселяла уверенность в том, что все будет хорошо. Спасибо, мы любим и помним абсолютно каждого!“, - говорится в сообщении.

Кроме того, семья Заворотнюк призналась, что они также получают письма от тех, кто сейчас борется с болезнью.

“А ещё пишут те, кто борется с болезнью прямо сейчас. Удивительные люди, которым в своей такой непростой ситуации хватает души, чтобы сопереживать другим. Мы не просто вам благодарны, мы читаем ваши истории и молимся за вас так же, как вы за нас. Мы знаем, понимаем и чувствуем одинаково. Поэтому, пожалуйста, выздоравливайте скорее, пусть у нас всех все получится!“.

Напомним, ранее стало известно, во сколько обходится лечение Заворотнюк.

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