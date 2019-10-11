Стало известно, сколько обходится лечение Заворотнюк
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Российская актриса Анастасия Заворотнюк, которая наиболее известна по роли няни Вики в сериале “Моя прекрасная няня“, уже более месяца находится в московской клинике и борется со страшным заболеванием – раком мозга. За это время в Сети и СМИ обнародовали множество подробностей о состоянии здоровья 48-летней актрисы, часть из которых оказалась фейками. Так, на днях в российских СМИ появилась информация о том, что Анастасия находится в предкоматозном состоянии. Пресса ссылалась на сообщения Telegram-канала Mash. Однако родственники звезды опровергли эту информацию на ее странице в Инстаграм, заявив, что Telegram-канал Mash регулярно публикует фейки.
Мы искренне считаем, что радостью важно делиться, а тяжелые ситуации каждый переживает по-своему и имеет на это полное право. И это право необходимо уважать, оно - в приоритете перед всяким любопытством и нетерпением. Мы не готовы к визитам непрошеных гостей, считаем недопустимым, когда представители разных изданий караулят у больницы или дома, лезут через заборы, блокируют машины родственников и направляют им камеры в лицо; когда пытаются прорваться через пост охраны, наплевав на покой посетителей и сотрудников лечебного заведения; когда ищут “инсайдеров“, готовых продать фото болеющего человека. Мы хотим, чтобы страна знала своих “героев“ в лицо. Заголовки, с которыми сегодня выходит пресса - снова за гранью добра и зла. Примеры в карусели. И мы официально заявляем: нет, это неправда!!! #противлживсми
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На данный момент известно, что Анастасия Завовротнюк сменила две клиники и сейчас находится в реабилитационном центре на Рублевке - в палате класса люкс.
Как сообщает российский канал НТВ, актриса находится под постоянным присмотром врачей, и это обходится ее семье 100 тысяч рублей в сутки (около 40 тысяч гривен). Российские журналисты отмечают, что половина суммы уходит на оплату "люксовой" палаты, а другая часть на дополнительные услуги.
Коллеги, с которыми Анастасия проработала долгие годы, в ярости от вопросов репортеров по поводу состояния актрисы. Многие желают представителям СМИ такой же участи, как у Заворотнюк.⠀ ⠀ Например, режиссер и актер Алексей Кирющенко, который стоял у истоков создания сериала «Моя прекрасная няня», в жесткой форме отреагировал на вопрос о здоровье главной героини картины.⠀ ⠀ «Вы мракобесы! Вам же сказали, не лезьте в семью! Вам такой же судьбы пожелать? У меня рука легкая!» — заявил Алексей.⠀ ⠀ — Алексей, мы к вам обратились как к коллеге Анастасии.⠀ ⠀ — В церковь обратитесь! В сатанинскую. Задумайтесь. Поставьте себя на место Насти и задумайтесь над сменой работы. Семья Насти вас просит не трогать их! А вы, как шакалы, взрываете им мозг и доводите до истерик. Вам делать нечего? По-моему, разговор окончен!⠀ ⠀ www.mk.ru⠀ ⠀ #противлживсми #АнастасияЗаворотнюк #Заворотнюк
Кроме того, на днях в российской прессе появились новые детали лечения Анастасии Заворотнюк. Инсайдер из близкого окружения семьи Заворотнюк и Петра Чернышева уверяет, что состояние актрисы намного лучше, чем об этом пишут отдельные СМИ, Также инсайдер отметил, что перенесенные ранее операции Заворотнюк дали результат - и сейчас актриса восстанавливается.
Ранее мы писали, что родственники Анастасии Заворотнюк попросили не распространять фейки.
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