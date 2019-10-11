Российские СМИ выяснили, сколько родственник платят за пребывание Анастасии Заворотнюк в палате люкс-класса.

Стало известно, сколько обходится лечение Заворотнюк ivona.bigmir.net

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Российская актриса Анастасия Заворотнюк, которая наиболее известна по роли няни Вики в сериале “Моя прекрасная няня“, уже более месяца находится в московской клинике и борется со страшным заболеванием – раком мозга. За это время в Сети и СМИ обнародовали множество подробностей о состоянии здоровья 48-летней актрисы, часть из которых оказалась фейками. Так, на днях в российских СМИ появилась информация о том, что Анастасия находится в предкоматозном состоянии. Пресса ссылалась на сообщения Telegram-канала Mash. Однако родственники звезды опровергли эту информацию на ее странице в Инстаграм, заявив, что Telegram-канал Mash регулярно публикует фейки.

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На данный момент известно, что Анастасия Завовротнюк сменила две клиники и сейчас находится в реабилитационном центре на Рублевке - в палате класса люкс.

Как сообщает российский канал НТВ, актриса находится под постоянным присмотром врачей, и это обходится ее семье 100 тысяч рублей в сутки (около 40 тысяч гривен). Российские журналисты отмечают, что половина суммы уходит на оплату "люксовой" палаты, а другая часть на дополнительные услуги.

Кроме того, на днях в российской прессе появились новые детали лечения Анастасии Заворотнюк. Инсайдер из близкого окружения семьи Заворотнюк и Петра Чернышева уверяет, что состояние актрисы намного лучше, чем об этом пишут отдельные СМИ, Также инсайдер отметил, что перенесенные ранее операции Заворотнюк дали результат - и сейчас актриса восстанавливается.

Ранее мы писали, что родственники Анастасии Заворотнюк попросили не распространять фейки.

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