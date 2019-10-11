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Первое официальное заявление семьи Заворотнюк: О чем сообщили родственники актрисы

Комментариев: 2
Семья актрисы Анастасии Заворотнюк приняла решения бороться с фейковыми новостями.
Первое официальное заявление семьи Заворотнюк: О чем сообщили родственники актрисы
Первое официальное заявление семьи Заворотнюк: О чем сообщили родственники актрисы
instagram.com/anna_zavorotnyuk

Родственники известной российской актрисы и ведущей Анастасии Заворотнюк, которая борется с раком мозга, впервые дали комментарий по поводу болезни звезды. До сегодняшнего дня все слова семьи 48-летней артистки передавали пиар-директор и концертный директор Заворотнюк.

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Свое первое обращение родные звезды сериала “Моя прекрасная няня“ сделали в социальной сети Instagram. Так, на официальной странице Анастасии Заворотнюк появилось сообщение, в котором родственники актрисы пожаловались травлю и спекуляции в СМИ.

Семья больной артистки решила сама информировать общественность о состоянии Анастасии в ее аккаунте. Кроме того, родственники звезды выразили слова благодарности поклонникам Заворотнюк, друзьям и многим российских знаменитостям - Стасу Михайлову, Николаю Баскову, Заре, Анне Семенович и другим.

“От лица всей нашей семьи хотим выразить огромную благодарность друзьям, которые проявили инициативу по созданию аккаунта против лжи и травли в СМИ! Но, к сожалению, Инстаграмм аккаунт @podderzhka_azavorotnyukзаблокировали. Очень жаль, что такой искренний и массовый единый порыв робототизированная система не смогла переварить! Столько неравнодушных людей к нам присоединилось всего за один день! Увы, восстановить аккаунт пока не удаётся. Мы приняли решение, что будем продолжать прямо здесь. 
Любим и благодарим всех наших близких и родных, друзей, коллег и всех неравнодушных за поддержку!!! Спасибо Вам“, - говорится в сообщении.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

От лица всей нашей семьи хотим выразить огромную благодарность друзьям, которые проявили инициативу по созданию аккаунта против лжи и травли в СМИ! Но, к сожалению, Инстаграмм аккаунт @podderzhka_azavorotnyuk заблокировали. Очень жаль, что такой искренний и массовый единый порыв робототизированная система не смогла переварить! Столько неравнодушных людей к нам присоединилось всего за один день! Увы, восстановить аккаунт пока не удаётся. Мы приняли решение, что будем продолжать прямо здесь. Любим и благодарим всех наших близких и родных, друзей, коллег и всех неравнодушных за поддержку!!! Спасибо Вам @stas_mihailoff @inamikhaylova @igorgulyaevofficial @nikolaibaskov @lamareesvetlanaermolova  @evakanchelskiss @eminofficial @navatskiy @zara_music @ann_semenovich @sever_elena @koroleva__star @innamalikova @navkanatalia @evarudneva #противлживсми #анастасиязаворотнюк #заворотнюк

Допис, поширений Анастасия Заворотнюк (@a_zavorotnyuk)

Напомним, ранее представители Анастасии Заворотнюк опровергли слухи о ее смерти.

 

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Теги: Анастасия Заворотнюк
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Источник: Ivonа bigmir)net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  11.10.2019, 17:11
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гость
Нам, бандеро-фашистам, насрать на проблемы кацапского быдла! Нах!!!
гость  (аноним)  11.10.2019, 17:10
Оценка:  0
гость
Попиарились!
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