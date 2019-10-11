Первое официальное заявление семьи Заворотнюк: О чем сообщили родственники актрисы

Семья актрисы Анастасии Заворотнюк приняла решения бороться с фейковыми новостями.

Родственники известной российской актрисы и ведущей Анастасии Заворотнюк, которая борется с раком мозга, впервые дали комментарий по поводу болезни звезды. До сегодняшнего дня все слова семьи 48-летней артистки передавали пиар-директор и концертный директор Заворотнюк.

Читай также: Парализовало руку: Новые подробности болезни Анастасии Заворотнюк

Свое первое обращение родные звезды сериала “Моя прекрасная няня“ сделали в социальной сети Instagram. Так, на официальной странице Анастасии Заворотнюк появилось сообщение, в котором родственники актрисы пожаловались травлю и спекуляции в СМИ.

Семья больной артистки решила сама информировать общественность о состоянии Анастасии в ее аккаунте. Кроме того, родственники звезды выразили слова благодарности поклонникам Заворотнюк, друзьям и многим российских знаменитостям - Стасу Михайлову, Николаю Баскову, Заре, Анне Семенович и другим.

“От лица всей нашей семьи хотим выразить огромную благодарность друзьям, которые проявили инициативу по созданию аккаунта против лжи и травли в СМИ! Но, к сожалению, Инстаграмм аккаунт @podderzhka_azavorotnyukзаблокировали. Очень жаль, что такой искренний и массовый единый порыв робототизированная система не смогла переварить! Столько неравнодушных людей к нам присоединилось всего за один день! Увы, восстановить аккаунт пока не удаётся. Мы приняли решение, что будем продолжать прямо здесь.

Любим и благодарим всех наших близких и родных, друзей, коллег и всех неравнодушных за поддержку!!! Спасибо Вам“, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее представители Анастасии Заворотнюк опровергли слухи о ее смерти.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.