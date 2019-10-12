Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев отмечают годовщину свадьбы: фото

Семья актрисы сделала заявление.

Читай также: Наталка Карпа рассекретила пол будущего малыша

В субботу, 12 октября, в Instagram актрисы Анастасии Заворотнюк появилось заявление. Напомним, что ранее родственники актрисы сообщили, что СМИ дают ложную информацию о болезни артистки.

На этот раз в профиле Заворотнюк разместили серию фото с ее свадьбы с фигуристом Петром Чернышевым.

Ровно 11 лет назад состоялось венчание этой прекрасной пары. От всей семьи, от друзей и близких мы хотим поздравить Настю и Петра с этой особенной датой. В жизни бывают разные периоды, радостные или сложные, и очень-очень важно, когда ты можешь полностью разделить их с любимым человеком. Вы всегда были едины, и сейчас мы абсолютно уверены, что вдвоем вы преодолеете все. Ваша пара – абсолютное подтверждение того, что настоящая любовь существует. Поэтому сегодня — за любовь! Мы верим, что она обладает исцеляющей силой и творит чудеса, - говорится в подписи к посту.

А на днях Появилась информация, что Анастасию Заворотнюк перевели в реабилитационную клинику. Кроме того, один Telegram-канал сообщил о том, что у Анастасии развился парез правой части тела, и якобы ей парализовало правую руку.

Ранее мы писали, что в США умер актер Роберт Форстер.