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Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев отмечают годовщину свадьбы: фото

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Семья актрисы сделала заявление.
Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев отмечают годовщину свадьбы
Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев отмечают годовщину свадьбы
instagram.com/a_zavorotnyuk/

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В субботу, 12 октября, в Instagram актрисы Анастасии Заворотнюк появилось заявление. Напомним, что ранее родственники актрисы сообщили, что СМИ дают ложную информацию о болезни артистки.
На этот раз в профиле Заворотнюк разместили серию фото с ее свадьбы с фигуристом Петром Чернышевым. 

Ровно 11 лет назад состоялось венчание этой прекрасной пары. От всей семьи, от друзей и близких мы хотим поздравить Настю и Петра с этой особенной датой. В жизни бывают разные периоды, радостные или сложные, и очень-очень важно, когда ты можешь полностью разделить их с любимым человеком. Вы всегда были едины, и сейчас мы абсолютно уверены, что вдвоем вы преодолеете все. Ваша пара – абсолютное подтверждение того, что настоящая любовь существует. Поэтому сегодня — за любовь! Мы верим, что она обладает исцеляющей силой и творит чудеса, - говорится в подписи к посту.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ровно 11 лет назад состоялось венчание этой прекрасной пары. От всей семьи, от друзей и близких, мы хотим поздравить Настю и Петра с этой особенной датой! В жизни бывают разные периоды, радостные или сложные, и очень-очень важно, когда ты можешь полностью разделить их с любимым человеком. Вы всегда были едины, и сейчас мы абсолютно уверены, что вдвоем вы преодолеете все. Ваша пара - абсолютное подтверждение того, что настоящая любовь существует. Поэтому сегодня - за ЛЮБОВЬ! Мы верим, что она обладает исцеляющей силой и творит чудеса! ❤️❤️❤️

Публикация от Анастасия Заворотнюк (@a_zavorotnyuk)

А на днях Появилась информация, что Анастасию Заворотнюк перевели в реабилитационную клинику. Кроме того, один Telegram-канал сообщил о том, что у Анастасии развился парез правой части тела, и якобы ей парализовало правую руку.

Ранее мы писали, что в США умер актер Роберт Форстер.

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Теги: Анастасия Заворотнюк, Моя прекрасная няня, актриса, Петр Чернышев
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