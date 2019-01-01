Умер актер Роберт Форстер

Звезде "Твин Пикса" и "Джеки Брауна" было 78 лет.

Известный американский актер Роберт Форстер умер в пятницу, 11 октября, в возрасте 78 лет. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

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По данным издания, у Форстера был рак мозга, который и стал причиной смерти актера. Он ушел из жизни в своем доме в Лос-Анджелесе.

Свою первую главную роль Роберт Форстер сыграл в 1969 году в фильме “Холодным взором“. Кроме того, он снялся в картинах “Отряд “Дельта“, “Малхолланд Драйв“ Дэвида Линча, “Как Майк“ и “Джеки Браун“ Квентина Тарантино. Форстер также сыграл в продолжении культового телесериала “Твин Пикс“.

Роберт Фостер в "Джеки Браун" Скриншот

Последней работой Роберта Форстера стала роль в фильме “El Camino: Во все тяжкие“. Картина вышла на Netflix в день смерти актера.

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