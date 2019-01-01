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Злата Огневич впервые рассказала о потере старшего брата

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Певица Злата Огневич рассказала о семейной трагедии в шоу "Життя відомих людей".
Злата Огневич впервые рассказала о потере старшего брата
Злата Огневич впервые рассказала о потере старшего брата
instagram.com/zlata.ognevich

Известная украинская певица Злата Огневич впервые призналась в интервью о том, что у нее был старший брат. Артистка сообщила, что никогда с ним не виделась так, как брат погиб еще до ее рождения. Об этом звезда откровенно рассказала в программе “Життя відомих людей“.

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По словам Огневич, ее брат умер, когда ему было шесть лет. Мальчик утонул на глазах у матери. Трагедия случилась за три года до появления на свет Златы.

“Да. У меня был брат, наш первенец, он погиб, утонул на глазах моей мамы. Ну и после такого жизнь меняется, оно никогда не становится другой. И это вообще очень печальная тема. Я потом и рисунки его нашла ( мама, конечно, берегла это). Я, когда нашла, ой, я сидела тогда и плакала. Мне было очень грустно. И я потом у мамы начала расспрашивать, какой он был и как это все было“, - поделилась Огневич.

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Кроме того, певица призналась, что после смерти первенца ее родители стали очень опекать ее и даже контролировали каждый шаг.

“Туда не ходи, с тем не общайся, мне нельзя было купаться, а если и можно было, то это было очень-очень со временем и только под присмотром мамы. И я, пожалуй, не один год, когда мы уже жили в Крыму, я боролась за право на то, чтобы меня отпустили саму, чтобы я ходила сама на море купаться. Я говорила: “Я не буду заплывать, нырять“, - рассказала Злата.

Напомним, ранее Злата Огневич показала лицо мужчины, который давно ее преследует.

 

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Теги: Злата Огневич
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Источник: Ivonа bigmir)net

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