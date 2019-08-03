Певица растрогала поклонников новой публикацией в Instagram.

Злата Огневич показала редкое фото с главным мужчиной своей жизни instagram.com/zlata.ognevich

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Известная украинская певица Злата Огневич, которая показала мужчину, преследующего артистку уже много лет, опубликовала редкий семейный кадр. В своем Instagram звезда разместила милое фото, на котором позирует вместе с папой.

В кадре Злата Огневич и ее отец запечатлены на фоне Золотых ворот в центре Киева.

Видите, какой папа серьезный? Но на самом деле он очень добрый! Особенно ко мне, - подписала пост артистка.

Поклонники Златы были тронуты теплым селфи, и в комментариях засыпали отца певицы комплиментами. “Какие вы красивые“, “Очень похожи!“, “Потрясающие“, “Очень похож на Шона Коннери“, - считают пользователи сети.

А не так давно Злата Огневич поделилась видео с тренировки и рассказала о своем питании. Девушка активно занимается спортом с персональным тренером и берет уроки балета.

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