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Злата Огневич показала редкое фото с главным мужчиной своей жизни

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Певица растрогала поклонников новой публикацией в Instagram.
Злата Огневич показала редкое фото с главным мужчиной своей жизни
Злата Огневич показала редкое фото с главным мужчиной своей жизни
instagram.com/zlata.ognevich

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Известная украинская певица Злата Огневич, которая показала мужчину, преследующего артистку уже много лет, опубликовала редкий семейный кадр. В своем Instagram звезда разместила милое фото, на котором позирует вместе с папой.

В кадре Злата Огневич и ее отец запечатлены на фоне Золотых ворот в центре Киева.

Видите, какой папа серьезный? Но на самом деле он очень добрый! Особенно ко мне, - подписала пост артистка.

Поклонники Златы были тронуты теплым селфи, и в комментариях засыпали отца певицы комплиментами. “Какие вы красивые“, “Очень похожи!“, “Потрясающие“, “Очень похож на Шона Коннери“, - считают пользователи сети.

А не так давно Злата Огневич поделилась видео с тренировки и рассказала о своем питании. Девушка активно занимается спортом с персональным тренером и берет уроки балета.

Ранее мы писали, что модель Инна Цимбалюк поделилась редким фото с дочкой.

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Теги: Злата Огневич, певица, фото, звездные папы
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