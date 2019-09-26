"Плевали в спину": Злата Огневич рассказала, как над ней издевались в школе

Певица Злата Огневич призналась, что была жертвой буллинга в школьные годы.

Известная украинская исполнительница, участница “Евровидения-2013“ Злата Огневич поделилась с поклонниками откровенной историей. Звезда призналась, что над ней издевались в школе.

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Так, на своей странице в Instagram Злата посвятила новую публикацию проблеме буллинга в школе. Певица заявила, что эта тема актуальна для нее и сейчас так, как ее крестница проходит школьный этап.

“Як відноситеся до булінгу?⚡️Пам‘ятаєте випадки зі свого власного досвіду? Ця тема близька мені, бо! моя мала хрещениця якраз проходить шкільний етап)) Діти можуть бути дууууууже жорстокими і часто складно зрозуміти- звідки ж це береться?“, - начала свой пост артистка.

Также Огневич вспомнила, что сама подвергалась насмешкам со стороны своих одноклассников. Артистка призналась, что над ней издевались из-за смуглого цвета кожи. Кроме того, 33-летняя исполнительница рассказала, что в детстве ей покупали одежду в секонд-хенде. Когда об этом узнали ее одноклассники, они придумали для будущей звезды множество оскорбительных кличек, а некоторые даже плевали в спину. Злата призналась, что никогда об этом не рассказывала своим родителям.

“Коли я навчалась, мені теж багато перепало від однокласників за інший світогляд, фанатичне захоплення музикою. За те, що була смаглявою дівчиною (як Покахонтас, пам‘ятаєте?), чула доволі образливі расистські жарти! В моєї родини не було можливості купувати модні речі, тому рятував старий добрий секонд- хенд))))). А коли хлопці зі школи про це дізналися, ооооооооо! Як вони мене тільки не обзивали: бомж, голодранка, страховисько, вонючка і це ще мала доля тих образливих слів... А хтось навіть плюнув у спину... Жах! Батькам, звичайно, говориш, що все добре, а сам ковтаєш ці крокодилячі сльози наодинці ... (пишу це і сумно згадувати)“, - поделилась Злата.

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В конце своего откровенно поста Огневич посоветовала школьникам не обращать внимания на хейтеров. Кроме того, артистка попросила родителей “чувствовать своих детей“.

“Я дуже сподіваюся, що мій пост прочитають і батькі, і школярі! Всі, хто в школі - не звертайте уваги на хейтерів, хай ідуть собі в дупу! Будьте сильними, впевненими, щасливими особистостями😜 БАТЬКИ!!! Будь-ласка, відчувайте своїх дітей, вони дуууууже потребують Вашої любові! Дитина, що зростає в любові- прекрасна Людина! Нам так потрібні Прекрасні і Добрі люди! Будь-ласка“, - написала Злата Огневич.

Напомним, ранее Злата Огневич показала лицо мужчины, который давно ее преследует.

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