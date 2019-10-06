В Киеве умерла актриса Марина Куклина-Май

Ей было всего 33 года.

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В субботу, 5 октября, на 34-м году жизни скончалась известная украинская актриса театра и кино Марина Куклина-Май. О смерти актрисы сообщили в соцсетях ее друзья и коллеги.

Мариночка, которая оказалась в этом мире для того, чтобы дарить нам радость и свет, а еще научить нас любить, прощать, бороться, терпеть, Жить! Это глаза Марины, открытые всему миру, эта незабываемая улыбка и веселый смех... Светлая память тебе, светлая девочка“, – написала украинская актриса Римма Зюбина.

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Известно, что Марина Куклина-Май долгое время боролась с онкологическим заболеванием. В 2018 году она прошла курс лечения, а в сети появились ее фото с короткой стрижкой.

instagram.com/marinamaykuklina/

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Близкие актрисы пишут слова сожаления в социальных сетях, а также вспоминают, какой была Марина при жизни:

Невероятной силы и самый искренний, чистый, воздушный и добрейший улетел от нас Ангел в Рай.

Самый светлый и талантливый человек… самая искренняя и добрая… самая талантливая.

Излучающая доброту и свет Мариночка. Влюбляющая в себя сразу и навсегда. Прекрасная Мама, заботливая жена, чуткий и чувствующий человек.

Марина Куклина родилась 12 июня 1986 года. В 2003 году поступила в Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого, который закончила в 2007.

instagram.com/marinamaykuklina/

С 2007 года была актрисой Киевского театра на Липках. Среди ее работ: “Полианна“, “Приведение замка Кентервиль“. С 2009 года снималась в кино, дебютировав в сериалах “По закону“ (Елена Немцова) и “Возвращение Мухтара-5“ (Людмила). Свою первую главную роль сыграла в 2017 году в мелодраматическом сериале “Кафе на Садовой“ режиссера Кристины Сиволап.

Также Куклина снималась в сериалах “Пес“, “Анна Герман“, “Женский доктор“. Всего у нее 49 ролей в кино и телесериалах. Актриса была замужем. Ее муж - украинский режиссер Андрей Май. У пары есть сын.

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