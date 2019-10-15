"Не находилась в коме": Близкие Заворотнюк рассказали всю правду о болезни актрисы
Совсем недавно семья актрисы Анастасии Заворотнюк приняла решения бороться с фейковыми новостями. Теперь родственники артистки, которая сейчас борется с онкологическим заболеванием, сами информируют общественность о здоровье звезды в ее официальном аккаунте в Instagram.
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Кроме того, близкие Заворотнюк создали еще одну страницу в соцсети в поддержку актрисы. Так, сегодня, 15 октября, в профиле Анастасии в разделе Stories появилась ссылка на одну из публикаций “Поддержки Анастасии Заворотнюк“.
В сообщении близкие звезды сериала “Моя прекрасная няня“ официально подтвердили ее болезнь. Однако заявили, что некоторые детали ее состояние являются выдумками СМИ.
“Информация для всех неравнодушных: Анастасия действительно сейчас проходит курс лечения. При этом она не находилась в коме, никогда не была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, не впадала в состояние “сопора“, потери памяти, измененного сознания, паралича или полной атрофии мышц. Все это выдумки. Правда в том, что есть заболевание и есть решительная цель его победить“, - говорится в сообщении.
Информация для всех неравнодушных: Анастасия действительно сейчас проходит курс лечения. При этом она не находилась в коме, никогда не была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, не впадала в состояние “сопора“, потери памяти, измененного сознания, паралича или полной атрофии мышц. Все это выдумки. Правда в том, что есть заболевание и есть решительная цель его победить. Мы не просим ничего, кроме искренней молитвы от сопереживающих людей и УВАЖЕНИЯ к желанию близких не выносить на всеобщее обозрение детали болезни - это личное. И пусть Бог простит всех тех, кто спекулирует на этой теме, кто делает больно кричащими заголовками своих статей, придуманными “подробностями“ и безосновательными прогнозами, кто позволяет себе всяческие провокации, обвинения в пиаре и осуждения родственников. Мы от души желаем никому не столкнуться с болезнью и не знать о ней никакой правды. А для тех, кто относится к ситуации с пониманием, мы обязательно будем здесь опровергать “сенсационные заявления“ и “инсайдерскую информацию“ от нечистоплотных СМИ. Благодарим за вашу поддержку!
Напомним, ранее представители Анастасии Заворотнюк опровергли слухи о ее смерти.
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