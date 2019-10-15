Семья Анастасии Заворотнюк впервые подтвердили тяжелую болезнь актрисы и опровергла многие неправдивые сообщения в СМИ.

"Не находилась в коме": Близкие Заворотнюк рассказали всю правду о болезни актрисы instagram.com/a_zavorotnyuk

Совсем недавно семья актрисы Анастасии Заворотнюк приняла решения бороться с фейковыми новостями. Теперь родственники артистки, которая сейчас борется с онкологическим заболеванием, сами информируют общественность о здоровье звезды в ее официальном аккаунте в Instagram.

Читай также: Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев отмечают годовщину свадьбы: фото

Кроме того, близкие Заворотнюк создали еще одну страницу в соцсети в поддержку актрисы. Так, сегодня, 15 октября, в профиле Анастасии в разделе Stories появилась ссылка на одну из публикаций “Поддержки Анастасии Заворотнюк“.

В сообщении близкие звезды сериала “Моя прекрасная няня“ официально подтвердили ее болезнь. Однако заявили, что некоторые детали ее состояние являются выдумками СМИ.

“Информация для всех неравнодушных: Анастасия действительно сейчас проходит курс лечения. При этом она не находилась в коме, никогда не была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, не впадала в состояние “сопора“, потери памяти, измененного сознания, паралича или полной атрофии мышц. Все это выдумки. Правда в том, что есть заболевание и есть решительная цель его победить“, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее представители Анастасии Заворотнюк опровергли слухи о ее смерти.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.