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"Серьезно больна, но настроена вылечиться": Новые подробности о состоянии Заворотнюк

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Знакомый семьи Анастасии Заворотнюк рассказал, как сейчас себя чувствует актриса.
"Серьезно больна, но настроена вылечиться": Новые подробности о состоянии Заворотнюк
"Серьезно больна, но настроена вылечиться": Новые подробности о состоянии Заворотнюк
Instagram.com/a_zavorotnyuk

Известная российская актриса и ведущая, которая сейчас борется с онкологическим заболеванием, Анастасия Заворотнюк перенесла две операции на черепе. Однако сейчас она находится в сознании и в адекватном состоянии. Об этом рассказал знакомый семьи артистки в интервью изданию “Комсомольская правда“.

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По словам мужчины, Анастасия понимает, что у нее очень тяжелая болезнь, но настроена вылечиться. Кроме того, он заявил, что звезда “Моей прекрасной няни“ в состоянии общаться с родными. Также знакомый семьи Заворотнюк поделился деталями операций.

“Она не просто в сознании, а в полном адеквате. Общается с близкими. Понимает, что серьезно больна, но настроена вылечиться. Вы неверно представляете себе операцию - что взрезали череп, как арбуз, и там ковыряются. Сейчас современные методы: делается небольшое отверстие в черепе, туда вводят микронож и лазером удаляют опухоль“.

Напомним, ранее стало известно, во сколько обходится лечение Заворотнюк.

 

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Теги: Анастасия Заворотнюк
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Источник: kp.ru

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navigator2    30.10.2019, 17:03
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