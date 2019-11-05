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Надя Дорофеева показала милое селфи с мамой из Барселоны

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Надя Дорофеева заинтриговала фанов новым выпуском влога о ее приключениях с мамой в Барселоне.
Надя Дорофеева показала милое селфи с мамой из Барселоны
Надя Дорофеева показала милое селфи с мамой из Барселоны
instagram.com/nadyadorofeeva

Популярная украинская исполнительница, солистка известной группы “Время и Стекло“ Надя Дорофеева заинтриговала подписчиков свежей фотографией со своей мамой Ольгой.

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Так, на своей странице в Instagram звезда анонсировала выход нового выпуска ее влога “DoDo VLOG“, в котором пообещала рассказать о путешествии с мамой в испанский город Барселона.

На фото Надя запечатлена в свитере персикового оттенка, а Ольга позировала в белой блузке и черной кожаной куртке.

“По многочисленным просьбам, в новом выпуске DoDo VLOGвы снова увидите наши с мамой приключения. Мы на несколько дней прилетели в Барселону, совмещаем приятное с полезным...но об этом позже“, - подписала кадр Дорофеева.

Напомним, ранее группа “Время и Стекло“ презентовала эпатажный клип “Лох“.

 

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Теги: Надя Дорофеева
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Источник: Ivonа bigmir)net

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