Группа "Время и Стекло" презентовала эпатажный клип "Лох" - видео

Надя Дорофеева и Позитив впервые за долгое время презентовали новый видеоклип.

Мегапопулярная украинская группа “Время и Стекло“ порадовали фанов новым клипом. Надя Дорофеева и Позитив презентовали видео на один из хитов альбома VISLOVO “Лох“.

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Премьера ролика состоялась во вторник, 29 октября на официальном ютуб-канале коллектива. Режиссером клипа выступила Таню Муиньо. В ролике можно увидеть тренды 2000-х. Всего за час видеоработа собрала более 60 тысяч просмотров.

Так, в видео Надя Дорофеева примеряла образы владелицы салона красоты, дерзкой койотки и длинноногой блондинки, которая копирует стиль Кристины Агилеры. А Позитив появился в образах плохого парня на Ferrari, стилиста по волосам, фейсконтрольщика ночного клуба и бармена.

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