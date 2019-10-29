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Группа "Время и Стекло" презентовала эпатажный клип "Лох" - видео

Комментариев: 3
Надя Дорофеева и Позитив впервые за долгое время презентовали новый видеоклип.
Группа "Время и Стекло" презентовала эпатажный клип "Лох" - видео
Группа "Время и Стекло" презентовала эпатажный клип "Лох" - видео
instagram.com/vremyaisteklo

Мегапопулярная украинская группа “Время и Стекло“ порадовали фанов новым клипом. Надя Дорофеева и Позитив презентовали видео на один из хитов альбома VISLOVO “Лох“.

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Премьера ролика состоялась во вторник, 29 октября на официальном ютуб-канале коллектива. Режиссером клипа выступила Таню Муиньо. В ролике можно увидеть тренды 2000-х. Всего за час видеоработа собрала более 60 тысяч просмотров.

Так, в видео Надя Дорофеева примеряла образы владелицы салона красоты, дерзкой койотки и длинноногой блондинки, которая копирует стиль Кристины Агилеры. А Позитив появился в образах плохого парня на Ferrari, стилиста по волосам, фейсконтрольщика ночного клуба и бармена.

Ранее Надя Дорофеева рассекретила ТОП-7 своих привычек.

 

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Теги: Время и Стекло, Надя Дорофеева, Позитив
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Источник: Ivonа bigmir)net

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Комментариев (3)
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Boxerogos    29.10.2019, 12:56
Оценка:  0
Boxerogos
Песня с таким названием может быть смело посвящена Зе.А следующую песню про него же сочините с названием"Терпила".
гость  (аноним)  29.10.2019, 12:33
Оценка:  -1
гость
Дык, на кацапстане это говно впаривайте!!!
seq  (аноним)  29.10.2019, 12:32
Оценка:  -1
seq
До кого адресована пісня ... не хочу наводити паралелі але мені здається що у них як і в нашій країні все котиться не в кращий бік ...
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