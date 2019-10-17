"Хочется сладкого - смотрите на это фото": Дантес показал милый снимок с Дорофеевой

Муж Нади Дорофеевой Владимир Дантес бросил вызов сладкоежкам.

Известный украинский певец, ведущий, блогер и экс-участник группы “ДиО.фильмы“ Владимир Дантес удивил подписчиков новой публикацией. Артист призвал фанов на один день отказаться от сахара.

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Так, на своей странице в Instagram знаменитость опубликовал милый кадр со своей супругой, солисткой группы “Время и Стекло“ Надей Дорофеевой. А в подписи к снимку Дантес предложил поклонникам провести день без сахара. Владимир в шутку написал, что если кому-то захочется сладкого, то нужно посмотреть на его “приторное“ фото с женой и тогда сразу станет легче.

“Сегодня объявляю день без сахара. Если вы пьёте кофе или чай с сахаром+закусываете всякими вкусняшками, то сегодня СТОП! Как только хочется сладкого - резко смотрите на это приторное фото и вам сразу становится легче!!!))) Ловите (прошу прощения у феминисток) бабье лето, а то скоро убежит!)))“, - написал Дантес.

Поклонники оценили чувство юмора певца. Многие оставили забавные комментарии под свежей публикацией.

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“Где же ты был две печеньки назад“, “Too late bro“, “Блин, я уже съела конфету с кофе!!!! Почему я не увидела этот пост раньше!?!?!?“, “Еемм.... Как бы я сейчас шоколадку ем)“, “На вас смотришь и действительно немного счастливее становишься!“, “Это будет сложноооо“, - пишут пользователи Сети.

Ранее Дантес выпустил клип-манифест поколения 30-летних.

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