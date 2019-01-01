Надя Дорофеева рассекретила ТОП-7 своих привычек - Видео
Солистка группы "Время и Стекло" выпустила новый выпуск своего влога.
Украинская исполнительница, участница группы “Время и Стекло“ Надя Дорофеева порадовала своих поклонников первый выпуском влога за два месяца. Звезда призналась, что была занята подготовкой к концерту “VISLOVO“.
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Но теперь шоу уже позади, и артистка записала для фанов новое видео, в котором она показала один день из своей жизни и назвала ТОП-7 привычек.
ТОП-7 привычек Нади Дорофеевой:
- 1. Она пьет стакан воды утром.
- 2. И стакан латте тоже.
- 3. Надя слушает музыку утром.
- 4. Она часто говорит по телефону с близкими людьми в машине по дороге на репетицию.
- 5. В пробках или во время долгой поездки на машине Дорофеева слушает аудиокниги.
- 6. Звезда часто проверяет, как идут дела в ее магазине SoDodo. И конечно же она примеряет новые вещи, чтобы сделать крутые фото.
- 7. Она делает электростимуляцию мышц. После чего занимается с тренером.
Ранее муж Дорофеевой, DANTES выпустил клип-манифест поколения 30-летних.
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