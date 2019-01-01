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Надя Дорофеева рассекретила ТОП-7 своих привычек - Видео

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Солистка группы "Время и Стекло" выпустила новый выпуск своего влога.
Надя Дорофеева рассекретила ТОП-7 своих привычек - Видео
Надя Дорофеева рассекретила ТОП-7 своих привычек - Видео
instagram.com/nadyadorofeeva

Украинская исполнительница, участница группы “Время и Стекло“ Надя Дорофеева порадовала своих поклонников первый выпуском влога за два месяца.  Звезда призналась, что была занята подготовкой к концерту “VISLOVO“.

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Но теперь шоу уже позади, и артистка записала для фанов новое видео, в котором она показала один день из своей жизни и назвала ТОП-7 привычек.

ТОП-7 привычек Нади Дорофеевой:

  • 1. Она пьет стакан воды утром.
  • 2. И стакан латте тоже.
  • 3. Надя слушает музыку утром.
  • 4. Она часто говорит по телефону с близкими людьми в машине по дороге на репетицию.
  • 5. В пробках или во время долгой поездки на машине Дорофеева слушает аудиокниги.
  • 6. Звезда часто проверяет, как идут дела в ее магазине SoDodo. И конечно же она примеряет новые вещи, чтобы сделать крутые фото.
  • 7. Она делает электростимуляцию мышц. После чего занимается с тренером.

Ранее муж Дорофеевой, DANTES выпустил клип-манифест поколения 30-летних.

 

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Теги: Надя Дорофеева
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Источник: Ivonа bigmir)net

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