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Наталья Могилевская показала макияж на Хэллоуин

Комментариев: 2
Певица Наталья Могилевская показала в соцсети праздничный образ на Хэллоуин.
Наталья Могилевская показала макияж на Хэллоуин
Наталья Могилевская показала макияж на Хэллоуин
instagram.com/nataliya_mogilevskaya

31 октября отмечается праздник Хэллоуин. Ранее он праздновался в Западной Европе и Америке. Но с конца XX века мода на Хэллоуин возникла и в других странах мира, в том числе в Украине. 

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Многие знаменитости делится в соцсетях идеями макияжа и костюмов на праздничные вечеринки. Украинская исполнительница Наталья Могилевская также решила показать макияж на Хэллоуин. Правда, она его сделала с помощью фильтра в Instagram. Но не все подписчики это заметили.

“Хэллоуин приближается... Как вам такой образ? Страшно красиво?“, - поинтересовалась в подписчиков певица.

Поклонникам звезды понравилось новое фото и они принялись активно комментировать публикацию. 

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“Можно так каждый день ходить на роботу“, “Сколько видела и в американских ужастиках, но этот майкап переплюнул все, всех с ужасами“, “Страшно прекрасна“, “О боже, как же круто, Наталочка“, “Гарнeнька і страшнeнька!“, “Страшно не очень, а вот красиво это да“ .“Очень классно, Наташа)) Вам идёт))“, “Классный грим“, - пишут в комментариях.

Ранее Наталья Могилевская призналась, за кого болеет в “Танцях з зірками 2019“.

 

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Теги: Хэллоуин 2019, Наталья Могилевская
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Источник: Ivonа bigmir)net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  31.10.2019, 18:37
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гость
100% согласен с предыдущим гостем,таким и краситься нет надобности!!!
гость  (аноним)  31.10.2019, 18:26
Оценка:  0
гость
Могло просто не краситься вот и макияж готов))))
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