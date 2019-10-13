Наталья Могилевская призналась, за кого болеет в "Танцях з зірками 2019"
Известная певица и продюсер, Народная артистка Украины Наталья Могилевская рассекретила имя своего фаворита в популярном шоу “Танці з зірками 2019“.
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Так, на своей странице в Instagram звезда рассказала, что ей очень нравятся пары Дзидзьо и Яна Цибульская, Ксения Мишина и Женя Кот. Но безоговорочным фаворитом для нее является Елена Кравец, которая в “Танцях“ принимает участие с партнером Максом Леоновым.
К своему посту Могилевская прикрепила снимок с Кравец, который был сделан во время съемок нового выпуска “Женского квартала“.
“Меня часто спрашивают кто мои фавориты на #ТанцізЗірками в этом сезоне. Мне очень нравится Дзидзьо, я его обожаю. Мне нравится пара Женя Кот и Ксения Мишина - сексуальные, пластичные, но моя лидер и просто безоговорочный фаворит Лена Кравец, она потрясающая! Она глубокая, актриса всех амплуа, она перепроживает каждую роль; красавица, труженица, Звезда!“, - поделилась Наталья.
Меня часто спрашивают кто мои фавориты на #ТанцізЗірками в этом сезоне. Мне очень нравится Дзидзьо, я его обожаю. Мне нравится пара Женя Кот и Ксения Мишина - сексуальные, пластичные, но моя лидер и просто безоговорочный фаворит Лена Кравец, она потрясающая! Она глубокая, актриса всех амплуа, она перепроживает каждую роль; красавица, труженица, Звезда! А кто по вашему мнению достоин победы в этом сезоне? #ленакравец #натальямогилевская #мартаадамчук #женскийквартал #лигасмеха #танцысозвездами
Посмотреть восьмой выпуск шоу “Танці з зірками 2019“ можно здесь.
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