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"Танці з зірками 2019": Кто покинул шоу в восьмом эфире

Спецтема: ТВ и телешоу
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Узнайте, кто из участников "Танців з зірками 2019" покинул шоу в восьмом выпуске, 13 октября.
"Танці з зірками 2019": Кто покинул шоу в восьмом эфире
"Танці з зірками 2019": Кто покинул шоу в восьмом эфире
instagram.com/tanci1plus1

В воскресенье, 13 октября, состоялся восьмой прямой эфир популярного украинского проекта “Танці з зірками 2019“, который прошел под темой “Битва за жизнь“. И еще один участник покинул шоу.

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Отметим, что на прошлой неделе в зоне риска оказались Михаил Кукуюк и Елизавета Дружинина, Елена Кравец и Максим Леонов. Но по правилам проекта в вечер обмена партнерами ни одна из пар не покинула шоу “Танці з зірками 2019“. Зрительское голосование было открыто на протяжении всей недели и добавилось к оценкам восьмого эфира. 

Так, 13 октября Алексей Яровенко и Алена Шоптенко, Михаил Кукуюк и Елизавета Дружинина  попали в зону риска. Эти пары еще раз вышли на паркет и станцевали танец за жизнь.Михаил Кукуюк решил отказался от участия в проекте в пользу Алексея Яровенко.

Таким образом,покинула шоу “Танці з зірками 2019“ в восьмом выпуске пара №11 Михаил Кукуюк и Елизавета Дружинина.

Остальные участники продолжат борьбу за суперкубок проекта в следующем прямом эфире в воскресенье, 20 октября.

Видео выступления в восьмом эфире шоу “Танці з зірками 2019“ от 13.10.2019:

Посмотреть восьмой выпуск шоу “Танці з зірками 2019“ можно здесь.

 

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Теги: Танцы со звездами 2019, Танці з зірками 2019
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Источник: Ivonа bigmir)net

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