"Танці з зірками 2019": Кто покинул шоу в восьмом эфире
В воскресенье, 13 октября, состоялся восьмой прямой эфир популярного украинского проекта “Танці з зірками 2019“, который прошел под темой “Битва за жизнь“. И еще один участник покинул шоу.
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Отметим, что на прошлой неделе в зоне риска оказались Михаил Кукуюк и Елизавета Дружинина, Елена Кравец и Максим Леонов. Но по правилам проекта в вечер обмена партнерами ни одна из пар не покинула шоу “Танці з зірками 2019“. Зрительское голосование было открыто на протяжении всей недели и добавилось к оценкам восьмого эфира.
Так, 13 октября Алексей Яровенко и Алена Шоптенко, Михаил Кукуюк и Елизавета Дружинина попали в зону риска. Эти пары еще раз вышли на паркет и станцевали танец за жизнь.Михаил Кукуюк решил отказался от участия в проекте в пользу Алексея Яровенко.
Таким образом,покинула шоу “Танці з зірками 2019“ в восьмом выпуске пара №11 Михаил Кукуюк и Елизавета Дружинина.
Остальные участники продолжат борьбу за суперкубок проекта в следующем прямом эфире в воскресенье, 20 октября.
Видео выступления в восьмом эфире шоу “Танці з зірками 2019“ от 13.10.2019:
Посмотреть восьмой выпуск шоу “Танці з зірками 2019“ можно здесь.
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