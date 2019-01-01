"Танці з зірками 2019": Потап с сыном Андреем станут ведущими восьмого эфира

Рэпер Потап и его сын будут встречать на балконе участников "Танців з зірками 2019".

В это воскресенье в 21:00 на телеканале “1+1“ состоится восьмой прямой эфир “Танців з зірками“, который пройдет под темой “Битва за жизнь“. Участники будут демонстрировать на паркете только танцы бальной программы, а пары, которые по результатам голосования телезрителей попадут в зону риска, будут бороться за шанс остаться в проекте. Решение, кто из них пройдет дальше, будут принимать судьи, к которым на этот раз присоединится легенда проекта, балетмейстер и Народный артист Григорий Чапкис. Именно он был одним из членов жюри “Танців з зірками“ тринадцать лет назад и давал наставления звездным участникам.

Григорий Чапкис Пресс-служба

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Ведущими балкона, которые будут встречать звезд после выступлений станут шоумен Потап вместе со своим одиннадцатилетним сыном Андреем, который в Instagram более известный как “Potapchiq“. Вместе звездный отец с сыном будут поддерживать участников и первыми узнавать об оценках судей.

Андрей будет впервые выступать перед зрителями канала “1+1“ в роли ведущего “Танців з зірками“. Юная звезда успела поделиться впечатлениями перед своим первым прямым эфиром.

“Конечно, я волнуюсь, потому что в этот вечер на меня будет смотреть вся страна. Большая ответственность - находиться на одном балконе с такими звездными участниками! Можно и растеряться ... Но у меня уже есть опыт проведения мероприятий, который, надеюсь, не подведет. Уверен, эфир пройдет отлично, ведь у меня такая поддержка“, - рассказал Андрей.

Андрей Пресс-служба

В свою очередь, Потап поддержал сына и добавил: “Несмотря на свой юный возраст, Андрей - парень профессиональный и подготовленный: он уже был ведущим больших концертов и мероприятий, ведет свой влог и активен в соцсетях, поет со мной на студии и выступал на школьном выпускном. Недавно мы вместе провели открытый урок в Высшей школе Media & Production, где рассказывали, как быть заметным, интересным и профессиональным в интернете и на ТВ. Так что, этот эфир станет для нас отчетным экзаменом на профпригодность. А зная веселый и легкий характер моего сына, наше умение и опыт, я уверен, получится целых два классных Потапа на балконе. Мы ничего не понимаем в искусстве бальных танцев, поэтому очень надеемся на судей, а сами будем на одной ноге и волне со зрителями этой программы, которые также не являются профессионалами, как и мы“.

Кроме забавных шуток, которые так любят телезрители канала, Потап подготовил для поклонников шоу сольное выступление с лирической песней “CHINA“.

Потап

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Уже в этом эфире звезды впервые готовятся показать всю свою техническую подготовку в танцах. Зрители смогут убедиться в мастерстве своих фаворитов, ведь это будет настоящая битва за жизнь и шанс доказать звездам, что они достойны финала. Так, актер Алексей Яровенко, который в прошлом эфире признался, что он хотел покинуть шоу и решил остаться, чтобы не подвести свою партнершу Алену Шоптенко, бросил себе челлендж продемонстрировать хорошие танцы. Пара станцует страстное танго. Удастся ли Алексею пройти это испытание, зрители узнают уже в воскресенье. В свою очередь, актриса Ксения Мишина тоже бросила себе вызов. Поэтому в этот раз участница попытается выступить со своим партнером Женей Котом в комических амплуа, танцуя эффектный джайв. Олимпийская призерка Анна Ризатдинова с Александром Прохоровым тоже будут зажигать зал карнавальной самбой.

Еще больше выступлений и ярких номеров можно увидеть 13 октября в 21:00 на канале “1+1“.

Напомним, голосование за лидеров продолжается всю неделю, поэтому претенденты, которые могут покинуть шоу могут измениться. Зрители могут активно поддерживать любимые пары, чтобы спасти кумиров.

Посмотреть предыдущий седьмой выпуск шоу “Танці з зірками 2019“ можно здесь.

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