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"Танці з зірками 2019": смотреть восьмой выпуск онлайн

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Узнайте, чем удивляли участники "Танців з зірками 2019" в новом выпуске.
"Танці з зірками 2019": где и когда смотреть восьмой выпуск онлайн
"Танці з зірками 2019": где и когда смотреть восьмой выпуск онлайн
пресс-служба канала 1+1

В воскресенье, 13 октября, в 21:00 на телеканале “1+1“ состоялся восьмой прямой эфир “Танців з зірками 2019“. Темой нового выпуска шоу стала “Битва за жизнь“. 

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Главным гостем эфира был балетмейстер и Народный артист Украины Григорий Чапкис. На один вечер легендарный артист присоединился к судьям проекта. Ведущими балкона на этот раз стали рэпер и продюсер Потап вместе со своим 11-летним сыном Андреем.

В новом выпуске ведущий Даниэль Салем впервые появился на паркете в комическом образе и станцевал зажигательное ча-ча-ча со своей партнершей Юлией Сахневич.

Шоумен Владимир Остапчук исполнил с Илоной Гвоздевой венский вальс. 

Актриса Ксения Мишина выступила со своим партнером Женей Котом в комических амплуа. Они исполнили эффектный джайв под хит Сердючки. 

Актер Алексей Яровенко, который в прошлом эфире признался, что хотел покинуть шоу, станцевал страстное танго с Аленой Шоптенко.

Актер Михаил Кукуюк и его партнерша Елизавета Дружинина исполнили румбу.

Олимпийская призерка Анна Ризатдинова с Александром Прохоровым зажгли зал карнавальной самбой.

Ведущая Людмила Барбир с Дмитрием Жуком показали зажигательный квикстеп.

Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар продемонстрировали нежный фокстрот.

Актриса “95 Квартала“ Елена Кравец, которая в прошлый раз попала в зону риска, показала с Максимом Леоновым сложный пасодобль.

Турнирная таблица восьмого эфира “Танців з зірками 2019“:

После выступлений всех участников на паркете шоу Потап спел свой новый хит “China“, а Екатерина станцевала на пуантах.

В восьмом выпуске Алексей Яровенко и Алена Шоптенко, Михаил Кукуюк и Елизавета Дружинина  попали в зону риска. Эти пары еще раз вышли на паркет и станцевали танец за жизнь.Михаил Кукуюк решил отказался от участия в проекте в пользу Алексея Яровенко.

Таким образом,покинула шоу “Танці з зірками 2019“ в восьмом выпуске пара №11 Михаил Кукуюк и Елизавета Дружинина.

Посмотреть предыдущий выпуск шоу “Танці з зірками 2019“ можно здесь.

 

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Теги: Танці з зірками 2019, Танцы со звездами 2019, Танцы со звездами 2019 смотреть онлайн
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Источник: Ivonа bigmir)net

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