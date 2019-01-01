Легенда "Танців з зірками" Григорий Чапкис возвращается на проект

Григорий Чапкис станет судьей восьмого эфира шоу "Танці з зірками 2019".

Уже в это воскресенье в 21:00 на телеканале “1+1“ состоится восьмой прямой эфир “Танців з зірками“. Главным гостем проекта, четвертым приглашенным судьей станет выдающийся балетмейстер и Народный артист Украины Григорий Чапкис. Именно он был одним из членов жюри “Танців з зірками“ тринадцать лет назад и давал наставления звездным участникам.

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Символично, что легенда проекта и один из самых ярких представителей классической бальной хореографии будет судить эфир, темой которого станет “Битва за жизнь“. Участники будут демонстрировать на паркете только танцы бальной программы. А пары, которые попадут в зону риска, будут бороться за шанс остаться в проекте. Им предстоит продемонстрировать танец, который станет для них сюрпризом. В этом году они не будут повторять номер, который перед этим танцевали в эфире, чтобы показать свою ловкость и мастерство в других видах хореографии. Решение, кто из них пройдет дальше, будут принимать судьи, оценивая техническую подготовку пары.

Григорий Чапкис рассказал о впечатлениях и эмоциях от своего возвращения в шоу.

“Столько лет прошло с первых “Танцев ...“. Для меня возвращение в проект очень символично, ведь я снова погружусь в ту знакомую мне атмосферу. Конечно, после первых сезонов мое судейство не закончилось, я продолжал ездить по фестивалям и конкурсам, чтобы оценивать танцоров из разных уголков мира. Но я все же переживаю за судейство в проекте. Мои коллеги уже успели за 7 эфиров оценить старания участников и увидеть, кто как работает. Я встречу пары впервые, все их выступления будут для меня новыми. Мне важно оценить всех по достоинству, не обидев никого. Но я буду справедливым“, - прокомментировал судья.

Григорий Чапкис Пресс-служба

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89-летний Григорий Николаевич также добавил, что танцы до сих пор присутствуют в его жизни. Всегда хорошо и элегантно одет, стильный, активный и жизнерадостный хореограф в своем возрасте ведет очень активный образ жизни. Он дал начало настоящий семейной танцевальной династии:

“Мой сын сейчас живет в Америке, где он создал свою танцевальную школу, а дочь занимается тем же делом с внучкой, но в Италии. Я очень часто посещаю их, поэтому имею возможность следить за новыми течениями в хореографии, чтобы познавать, насколько все трансформируется. Главное для меня, чтобы любовь к этому искусству жила вечно. Об этом я рассказываю своим студентам в университетах, где я преподаю. И я очень счастлив, что “Танці з зірками“ не просто развлекательное шоу, а проект, который может помочь людям снова влюбиться в этот вид спорта. И родители, посмотрев на красивых участников, звезд, которые за такое короткое время научились так хорошо танцевать, возможно, захотят, чтобы их дети были такими же. Ведь бальный танец - это не просто картинка, это эстетика костюмов, отношение партнера к партнерше, что тоже бесценно в наше время, это правило хорошего тона“.

"Танці з зірками 2006" Пресс-служба

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Уже в это воскресенье телезрителей ждет ожесточенная борьба участников за место в шоу. Конкуренция становится еще сильнее. Так, ведущий Даниэль Салем, который еще ни разу не был в комическом амплуа, будет покорять зажигательное ча-ча-ча. Ему придется преодолеть себя, чтобы станцевать этот ритмичный танец лучше и доказать, что он достойный покинуть зону риска, в которую его пара попала в прошлый раз. Актер Михаил Кукуюк поставил перед собой цель показать настоящий танец, поскольку он вместе со своей партнершей Елизаветой Дружининой получает низкие оценки от судей. Для актрисы “95 Квартала“ Елены Кравец, которая в прошлый раз также попала в зону риска, эфир тоже будет нелегким, ведь на этот раз Елена покажет сложный пасодобль. Шоумен Владимир Остапчук овладеет технику быстрого венского вальса. Сможет ли он остаться “на коне“ после успешного прошлого выступления с Александром Прохоровым, телезрители канала узнают уже в это воскресенье.

Еще больше зажигательных выступлений и ярких номеров можно увидеть 13 октября в 21:00 на канале “1+1“.

Напомним, голосование за лидеров продолжается всю неделю, поэтому претенденты, которые могут покинуть шоу могут измениться. Зрители могут активно поддерживать любимые пары, чтобы спасти кумиров.

Посмотреть предыдущий выпуск шоу “Танці з зірками 2019“ можно здесь.

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