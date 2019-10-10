Судья шоу “Танці з зірками 2019“ Влад Яма поделился очередным архивным снимком.

"Полжизни тому назад": Влад Яма показал архивный кадр, где он еще с волосами instagram.com/vladyama_official

Известный украинский хореограф, судья многих телевизионных проектов, в том числе и шоу “Танці з зірками 2019“ Влад Яма удивил подписчиков новой публикацией в соцсети. Артист показал архивный снимок.

Читай также: Влад Яма впервые рассказал, как Могилевская попала в “Танцы со звездами“

Так, на своей странице в Instagram танцор опубликовал фото, которое было снято, по его словам, “полжизни назад“. Скорее всего, кадр был сделан во время выступления Влада. В танце артист не скрывал эмоций. Его выражение лица развеселило Сеть.

В комментариях к публикации некоторые подписчики предположили, что Яма чего-то испугался во время выступления.

Читай также: Влад Яма показал своих родителей: фото

“Ты чего так испугался“, “Зая що з тобою? Щось трапилося?“, “Это очень смешно))))))“, “Влад, вы выражением лица на Витальку немного похожи здесь“ ,“Якби не очі, важко було б упізнати“, “Тот случай, когда тебе сказали, что ты будешь: лысый, известный и судьей “Танцы со звёздами“ на 1+1“, “Лисина пасує краще))))“, “Я подумала сразу ,что лицо приклеено))))“, - пишут пользователи Сети.

Напомним, ранее Влад Яма и Арсен Мирзоян выступят на шоу “Рассмеши комика“.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.