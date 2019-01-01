Наталья Могилевская призналась фанам, какой у нее вес

Певица Наталья Могилевская рассекретила свой вес.

Известная исполнительница, продюсер и Народная артистка Украины Наталья Могилевская впервые рассекретила свой вес. Об этом знаменитость рассказала в в шоу “Слава +“, которое еженедельно выходит на YouTube-канале “Радио Люкс“.

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Так, по словам Натальи ее нынешний вес 68 килограммов. Могилевская призналась, что научилась воспринимать себя такой, какая она есть. Однако, певица не против сбросить еще 8 килограммов.

Наталья рассказала, что раньше очень переживала по поводу фигуры. Но сейчас поняла, что главное - быть здоровой. Артистка каждый день танцует и нормально питается.

“Имеет значение, чтобы я была здорова, я каждый день танцую, чтобы у меня было нормальное питание, чтобы я была в рамках и тогда я собой довольна и мне плевать, могла бы я сделать себе пластическую операцию, что-то удлинить или укоротить“, - заявила Могилевская.

Ранее Наталья Могилевская призналась, за кого болеет в “Танцях з зірками 2019“.

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