"Я влюблена": Наталья Могилевская подтвердила новый роман

Певица Наталья Могилевская сделала откровенное признание о личной жизни.

Известная певица, продюсер и Народная артистка Украины Наталья Могилевская призналась, что сейчас влюблена. О переменах в личной жизни звезда рассказала в в шоу “Слава +“, которое еженедельно выходит на YouTube-канале “Радио Люкс“.

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Наталья заявила, что за ней стали ухаживать сильные мужчины, как-только она поняла, что ей нужен именно человек с сильным характером. Кроме того, артистка рассказала, что сама имеет очень сложный характер, но в тоже время она считает себя верной.

“Мой мужчина говорит: “Мне никогда не говорил никто таких жестких слов, как ты. Даже мой самый близкий друг. Но столько нежности никогда в жизни я тоже не слышал, ни одна женщина мне такое не говорила и так не восхищалась“, - поделилась Наталья.

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Певица подтвердила новые отношения, однако имя избранника не стала афишировать. О том, как познакомилась с возлюбленным Могилевская также не сообщила.

“Я влюблена. Мне нечего пока сказать. Во-первых, счастье любит тишину. Во-вторых, отношения должны вызреть. Когда мы только знакомимся, нам много чего кажется, но жизнь потом все ставит по своим местам. Поэтому, я бы подождала“, - рассказала Могилевская.

Ранее Наталья Могилевская призналась, за кого болеет в “Танцях з зірками 2019“.

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