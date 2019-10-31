Артистка выставила фото с Машей в купальнике, записала Сторис в джакузи и показала пиццу с трюфелем .

"Моя приехала": Оля Полякова показала, как отрывается с дочкой на Сицилии instagram.com/polyakovamusic

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Певица Ольга Полякова, которая после масштабного концерта в киевском Дворце спорта улетела на Сицилию на школу кулинарного искусства, показала, как проводит время с 14-летней дочкой. Маша Полякова прилетела к маме вчера, 30 октября. По этому поводу Ольга опубликовала в Инстаграм их общее фото в купальниках и добавила забавную подпись:

Моя приехала, - подпсила Полякова.

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Судя по всему, Маша сразу же включилась в активную программу отдыха. Поскольку и Полякова-старшая, и Полякова-младшая обожают выкладывать видео в Инста-сториз - подписчики могут увидеть, как обе девушки купаются в джакузи на крыше старинного особняка, гуляют по территории и загорают у бассейна.

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Кроме того, в вечер своего приезда Маша Полякова попала на мастер-класс по выпеканию сицилийской пиццы. И она, и ее мама показали в Инста-сториз, как в специальной печи готовится пицца с сыром и трюфелями. В кадр попала и звездная мать Маши, которая с удовольствием дегустирует пиццу, запивая ее местным вином. Судя по выражению лица звезды - все это невероятно вкусно.

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Ранее мы писали, что Маша Полякова удивила Сеть снимками в дорогих шубах.

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