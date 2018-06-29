Артистка дала интервью, в котором вспомнила ссору с мужем, случившуюся сразу после свадьбы .

Оля Полякова честно рассказала о первой брачной ночи instagram.com/polyakovamusic

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Популярная певица эпатажная Оля Полякова продолжает делиться с публикой "секретами" своей супружеской жизни. Не так давно артистка честно призналась, что ее отношения с супругом Вадимом начались, когда он состоял в браке с другой женщиной - а Полякова стала его любовницей.

Теперь же в передаче “Звездный путь“ артистка вспомнила о первой брачной ночи - отметив, что она была весьма оригинальной - и уж точно не такой, о какой мечтают молоденькие девочки.

Полякова рассказала, что поссорилась с новоиспеченным супругом сразу же после торжества - и они провели первую брачную ночь порознь.

Боже, мы так поссорились в первую брачную ночь! Ну, во-первых, это была не ночь, это был день. Все гуляли, и в семь утра мы пришли домой и очень сильно поссорились, потому спали в разных комнатах, - вспомнила Полякова

Вспоминать о причинах ссоры с супругом - Полякова не стала, отметив, что сейчас ссорится с Вадимом довольно редко.

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Также звезда поделилась, что секрет ее крепкого брака держится на чувстве юмора супруга - поскольку именно он сглаживает все углы и спокойно реагирует на ее строптивый нрав.

Мой Вадик - очень веселый человек. Другой бы такого не выдержал. У нас с мужем очень юмористические отношения, мы много шутим, прикалываемся, нам очень интересно общаться, - рассказала Полякова.

Ранее мы писали, что Оля Полякова отправилась в кулинарную школу на Сицилии.

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