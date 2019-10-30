Анастасия Кожевникова презентовала новую песню, которую назвала личной и интимной.

Экс-"ВИА Гра" Кожевникова разоткровенничалась о личном в песне "Вселенная" instagram.com/anastasiakozhevnikova

Известная украинская певица, экс-участница культовой группы “ВИА Гра“ Анастасия Кожевникова презентовала новый трек “Вселенная“. Премьера песни состоялась в среду, 30 октября.

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Над синглом артистка работала вместе с победителем “Фабрики звезд-3“ Стасом Шуринсом. Ранее музыкант написал для Кожевниковой песню “Так как ты“.

“Для меня это очень личная и даже интимная песня. Я старалась передать ощущения момента близости, когда в тебе рождается целая вселенная новых чувств. Это настоящее магическое состояние!“, - прокомментировала выход нового трека Анастасия Кожевникова.

Ранее сообщалось, что экс-“ВИА Гра“ Анастасия Кожевникова показала, как выглядела в детстве.

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