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Экс-"ВИА Гра" Кожевникова разоткровенничалась о личном в песне "Вселенная"

Комментариев: 1
Анастасия Кожевникова презентовала новую песню, которую назвала личной и интимной.
Экс-"ВИА Гра" Кожевникова разоткровенничалась о личном в песне "Вселенная"
Экс-"ВИА Гра" Кожевникова разоткровенничалась о личном в песне "Вселенная"
instagram.com/anastasiakozhevnikova

Известная украинская певица, экс-участница культовой группы “ВИА Гра“ Анастасия Кожевникова презентовала новый трек “Вселенная“. Премьера песни состоялась в среду, 30 октября.

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Над синглом артистка работала вместе с победителем “Фабрики звезд-3“ Стасом Шуринсом. Ранее музыкант написал для Кожевниковой песню “Так как ты“.

“Для меня это очень личная и даже интимная песня. Я старалась передать ощущения момента близости, когда в тебе рождается целая вселенная новых чувств. Это настоящее магическое состояние!“, - прокомментировала выход нового трека Анастасия Кожевникова.

Ранее сообщалось, что экс-“ВИА Гра“ Анастасия Кожевникова показала, как выглядела в детстве.

 

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Теги: Анастасия Кожевникова
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Источник: Ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
Sergeikiev83    30.10.2019, 17:51
Оценка:  0
Sergeikiev83
Новость не очем ...посрала и поела ((
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