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Полякова улетела на Сицилию, чтобы научиться готовить

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Артистка показала фото с итальянского острова и рассказала о своих планах.

Полякова улетела на Сицилию, чтобы научиться готовить
Полякова улетела на Сицилию, чтобы научиться готовить
instagram.com/polyakovamusic

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Популярная певица Оля Полякова, которая на днях повторила свою масштабную шоу-программу “Королева ночи“ в столичном Дворце спорта, улетела на Сицилию. Об этом артистка сообщила в своем Инстаграм. Судя по всему, Полякова уехала сразу же после концерта.

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В Инста-сториз артистка сообщила о цели своего визита в Италию - на Сицилии Ольга будет учиться готовить в местной кулинарной школе. В видео Полякова показала блюда сицилийской кухни, рецепты которых вскоре будет осваивать, а также местную природу и номер, в котором будет жить. 

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Дочка Ольги Поляковой 14-летняя Маша также поделилась своими планами в Инста-сториз, сообщив, что летит к маме на Сицилию. Так что уже совсем скоро у Оли появится компания, в которой веселее будет осваивать премудрости кулинарного дела.

Ранее мы писали, что Олю Полякову на Х-Факторе довела до слез няня ее дочерей.

 

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Теги: Оля Полякова, кулинария, Сицилия
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Источник: ivona.bigmir.net

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