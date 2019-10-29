Дочь Оли Поляковой нарвалась на критику из-за снимков в дорогих шубах

Маша Полякова обратилась к подписчикам с просьбой помочь ей выбрать меховую шубу.

Старшая дочь популярной украинской исполнительницы и актрисы Оли Поляковой Мария Полякова удивила подписчиков новой публикацией в соцсети.

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На своей странице в Instagram 14-летняя девочка опубликовала целую подборку фотографий, на которых она позирует в магазине одежды в дорогих шубах и пальто.

“Ребятушки, помогите выбрать шубку, какая вам больше всего нравиться, от @fur.stories.ua, я лично не могу решить, спасите пожалуйста!!“, - обратилась к подписчикам.

Многие подписчики принялись советовать Маши, какой наряд ей больше идет. Но были и те, кто раскритиковал Полякову-младшую из-за выбора шуб из натурального меха.

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“А животных не жалко?“, “Носити натуральні шуби в наш час, це дурне жлобство! Коли печерні люди в шкури обмотувалися, то можна виправдати, вони намагалися зігрітися щоб вижити, а зараз скільки різного верхнього одягу є,для виготовлення якого не потрібно нікого вбивати“,“Весь мир протестует против убийств животных ради шуб и меха, но для Маши это не важно. Что же, не всем дано иметь мозг(( Мне жаль животных, которые погибли ради таких уродливых и абсолютно немодных шуб“, “Искусственный мех не хуже греет. Было бы очень круто не рекламировать убитых (часто жестоко) животных“, “Живодеры убивают, а она носит шубы, капец“, - пишут в комментариях.

Напомним, ранее 14-летняя дочка Поляковой удивила переменами во внешности.

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