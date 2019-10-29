Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Дочь Оли Поляковой нарвалась на критику из-за снимков в дорогих шубах

Комментариев: 2
Маша Полякова обратилась к подписчикам с просьбой помочь ей выбрать меховую шубу.
Дочь Оли Поляковой нарвалась на критику из-за снимков в дорогих шубах
Дочь Оли Поляковой нарвалась на критику из-за снимков в дорогих шубах
instagram.com/mashapolyakova

Старшая дочь популярной украинской исполнительницы и актрисы Оли Поляковой Мария Полякова удивила подписчиков новой публикацией в соцсети.

Читай также: Полякова-младшая в экстремальном мини сделала фото с одноклассницами

На своей странице в Instagram 14-летняя девочка опубликовала целую подборку фотографий, на которых она позирует в магазине одежды в дорогих шубах и пальто.

“Ребятушки, помогите выбрать шубку, какая вам больше всего нравиться, от @fur.stories.ua, я лично не могу решить, спасите пожалуйста!!“, - обратилась к подписчикам.

Многие подписчики принялись советовать Маши, какой наряд ей больше идет. Но были и те, кто раскритиковал Полякову-младшую из-за выбора шуб из натурального меха.

Читай также: Похудевшая Оля Полякова раскрыла детали своей диеты

“А животных не жалко?“, “Носити натуральні шуби в наш час, це дурне жлобство! Коли печерні люди в шкури обмотувалися, то можна виправдати, вони намагалися зігрітися щоб вижити, а зараз скільки різного верхнього одягу є,для виготовлення якого не потрібно нікого вбивати“,“Весь мир протестует против убийств животных ради шуб и меха, но для Маши это не важно. Что же, не всем дано иметь мозг(( Мне жаль животных, которые погибли ради таких уродливых и абсолютно немодных шуб“, “Искусственный мех не хуже греет. Было бы очень круто не рекламировать убитых (часто жестоко) животных“, “Живодеры убивают, а она носит шубы, капец“, - пишут в комментариях.

Напомним, ранее 14-летняя дочка Поляковой удивила переменами во внешности.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Маша Полякова, Оля Полякова
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  30.10.2019, 18:11
Оценка:  0
гость
швабра обоссаная2
pусский  (аноним)  30.10.2019, 18:00
Оценка:  0
pусский
И животных жалко, и собственно шубку для такой страшилы, не знаю... А, знаю - пусть с голой жопой побегает, авось приманит педофила-спонсора!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь