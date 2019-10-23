Прямо на улице: Добрынин и Квиткова показали страстные поцелуи в Италии

Дарья Квиткова поделилась романтическим видео с поездки в Рим.

Недавно главный герой “Холостяка 9“ Никита Добрынин и его избранница, победительница проекта Дарья Квиткова посетили Рим. Пара уже вернулась в Киев, но продолжает делиться в Сети фото и видео с романтической поездке.

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Так, Даша опубликовала ролик, на котором она и Никита танцуют и целуются на улице. Девушка запечатлена в коротком платье с цветочным принтом и в бежевых кроссовках. А Добрынин одел для прогулки белую рубашку, темные джинси, кепку и светлые кроссовки.

“Видеокарточка наполнена теплым чувством и обязательна к просмотру. Обожаю гулять по ночному городу, собирая наши новые воспоминания, танцевать под любимую песню, как будто кроме нас на улице никого нет, смеяться, чтобы вся улица звонко наполнялась, а после приходить домой без сил, забираться в постель и засыпать в объятиях. Хочу оставить это видео на память“, - трогательно подписала видео Квиткова.

В комментариях поклонники пары оставили множество восторженных отзывов о новой публикации.

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“Такие лапочки нереальные“, “Зачем так идеально“, “Боже, ви неймовірні“, “Вот это любовь, чувства, энергия, это прекрасно“, “Очень атмосферное видео, прям захотелось в Рим))) вы очень красивая пара)))“, - пишут в комментариях.

Никита Добрынин признался, какие его недостатки “бесят“ Дашу Квиткову.