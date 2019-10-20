"Римские каникулы": Добрынин и Квиткова похвастались романтическим путешествием

Никита Добрынин вместе с возлюбленной отправился в Италию.

Главный герой 9 сезона шоу “Холостяк“, ведущий и редактор журнала XXL Никита Добрынин вместе со своей избранницей Дашей Квитковой отправился в романтическое путешествие. На этот раз пара решила посетить Рим.

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На своей странице в Instagram Никита поделился первыми фото с поездки в Италию. На трогательных кадрах в белой рубашке и джинсах держит на руках возлюбленную Дашу, которая выбрала для прогулки короткое платье с цветочным принтом. На втором кадре влюбленные нежно целуются.

“Начало наших римских каникул! Не впервые в Италии, но впервые в Риме. И безумно счастлив, что этот город мне отрывает любимая @kvittkova. Это отлично, что мы совпадаем во всем: едим пасту и пиццу 24/7, проходим в день десятки километров. Италия для этого походит идеально“, - поделился Добрынин.

Напомним, ранее Никита Добрынин признался, какие его недостатки “бесят“ Дашу Квиткову.

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