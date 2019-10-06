Никита Добрынин признался, какие его недостатки "бесят" Дашу Квиткову

Участник 9 сезона проекта "Холостяк" Никита Добрынин сделал откровенное признание об избраннице.

Украинский ведущий, главный редактор журнала XXL Никита Добрынин поделился новыми фотографиями со своей возлюбленной, победительницей “Холостяка“ Дашей Квитковой.

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Так, на своей странице в Instagram главный герой 9 сезона романтического шоу опубликовал три фото с избранницей. Так, на первом кадре пара ест на диване и смотрит сериал. На втором снимке Никита и Даша позируют в постели, а еще на одном - в ванной.

В описании к подборке фотографий Добрынин признался, что недавно Даша рассказала, что ее в нем бесит. Так, Квиткова заявила, что ей не нравится, как Никита разбрасывает обувь и носки, ест за ноутом и под утро перетягивает одеяло. Но для каждого своего недостатка ведущий нашел милое оправдание. Также знаменитость рассекретил название их с Дашей любимого сериала.

“В быту всякое бывает и недавно Даша решила рассказать, что ее во мне бесит. Она права, когда я прихожу, разбрасываю обувь и носки. Но это только потому, что мне не терпится забежать домой и сразу обнять ее. Ещё под утро я перетягиваю одеяло. Только потому, что всю ночь одеяло было у Даши, она делает это очень ловко и незаметно. А то что я ем за ноутом... Это бывает так редко. Признайся, обычно ведь мы делаем это вместе. Так наш любимый сериал “Эйфория“ становится ещё интересней. Мне нравится, что мы говорим о недостатках друг друга. И знаем, что делать, чтоб нас ничего не раздражало, даже моя щетина. На неё мы тоже нашли управу“, - поделился Никита Добрынин.

Напомним, ранее Никита Добрынин и Даша Квиткова украсили обложку известного глянца.

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