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"Безумно радуюсь": Никита Добрынин похвастался достижениями возлюбленной

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Экс-холостяк Никита Добрынин рассказал об успехах своей избранницы Даши Квитковой.
"Безумно радуюсь": Никита Добрынин похвастался достижениями возлюбленной
"Безумно радуюсь": Никита Добрынин похвастался достижениями возлюбленной
instagram.com/nikitadobrynin

Известный ведущий, главный редактор журнала XXL и участник 9 сезона шоу “Холостяк“ Никита Добрынин продолжает делится подробностями своих отношений с победительницей проекта Дашей Квитковой.

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Недавно Никита признался, какие его недостатки “бесят“ возлюбленную. А теперь он решил посвятить новую публикацию избраннице и рассказать о ее достижениях. Так, на своей странице в Instagram Добрынин признался, что очень радуется успехам Даши. Ведущий вспомнил о бренде одежды, который создала его девушка и об организации путешествий для девушек. 

Никита признался, что в планах в Квитковой поездка в их любимый город. Скорее всего, ведущий имел в виду Париж так, как к посту он прикрепил совместное фото с Дашей, которое было сделано в столице Франции в Диснейленде.

“Безумно радуюсь достижениям моей малышки. Сначала свой бренд, теперь Даша начала организовывать крутые поездки для девочек @tripforgirls. И сейчас у них в планах поездка в наш любимый город“, - поделился Добрынин.

Ранее Оля Цибульская выпустила трек о запретной любви к Никите Добрынину.

 

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Теги: Даша Квиткова, Никита Добрынин
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Источник: Ivonа bigmir)net

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