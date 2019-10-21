"Нижнее белье - моя тема": Невеста "холостяка" Добрынина выставила фото в исподнем
Читай также: “Очень горячая!“: Злата Огневич взбудоражила Сеть постельным фото
Невеста героя шоу “Холостяк“ Никиты Добрынина 21-летняя Дарья Квиткова продолжает эпатировать подписчиков откровенными фото. На этот раз девушка выставила в Инстаграм снимки в нижнем белье, делая рекламу фирме-производителю. Дарья позирует, стоя и сидя. На некоторых фото девушка запечатлена в цветастой накидке, а на отдельных кадрах демонстрирует трусики крупным планом.
Не надену вещь, в которой мне некомфортно, какой бы модной и популярной она не была.
Мне нравится, что сейчас можно найти любую вещь, которая тебе нравится и в которой ты будешь чувствовать себя хорошо.
Начиная от аксессуаров, верхней одежды и футболок, заканчивая нижним бельем и домашними носочками. Нижнее белье—это же моя тема👌🏻
😅, - написала Дарья, перечислив преимущества каждой модели.
Я за комфорт. Не надену вещь, в которой мне некомфортно, какой бы модной и популярной она не была. Мне нравится, что сейчас можно найти любую вещь, которая тебе нравится и в которой ты будешь чувствовать себя хорошо. Начиная от аксессуаров, верхней одежды и футболок, заканчивая нижним бельем и домашними носочками. Тащусь, что каждый может найти себя и свое. С брендом @conteofficial работаю не первый раз, на днях они порадовали новинкой. Не могла пройти мимо и не рассказать вам о ней. Нижнее белье—это же моя тема👌🏻 😅 Белье Conte с инновационными нитями LYCRA®, в составе ткани будут медленно изнашиваться и станут отличным выбором благодаря комфортному прилеганию к телу. Высокий и эластичный трикотаж, белье отлично тянется и быстро возвращается в свое первоначальное состояние. #contelycra 📸 @galyarudenko
Подписчики Дарьи похвалили в комментариях фигуру девушки, однако, некоторые фолловеры удивились, что такую “горячую“ фотосессию девушка устроила на улице.
Ранее мы писали, что Дарья Квиткова оголилась на улицах Рима.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил