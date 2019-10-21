Дарья Квиткова прорекламировала нижнее белье откровенными фото.

"Нижнее белье - моя тема": Невеста "холостяка" Добрынина выставила фото в исподнем ivona.bigmir.net

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Невеста героя шоу “Холостяк“ Никиты Добрынина 21-летняя Дарья Квиткова продолжает эпатировать подписчиков откровенными фото. На этот раз девушка выставила в Инстаграм снимки в нижнем белье, делая рекламу фирме-производителю. Дарья позирует, стоя и сидя. На некоторых фото девушка запечатлена в цветастой накидке, а на отдельных кадрах демонстрирует трусики крупным планом.

Не надену вещь, в которой мне некомфортно, какой бы модной и популярной она не была.

Мне нравится, что сейчас можно найти любую вещь, которая тебе нравится и в которой ты будешь чувствовать себя хорошо.

Начиная от аксессуаров, верхней одежды и футболок, заканчивая нижним бельем и домашними носочками. Нижнее белье—это же моя тема👌🏻

😅, - написала Дарья, перечислив преимущества каждой модели.

Подписчики Дарьи похвалили в комментариях фигуру девушки, однако, некоторые фолловеры удивились, что такую “горячую“ фотосессию девушка устроила на улице.

Ранее мы писали, что Дарья Квиткова оголилась на улицах Рима.

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