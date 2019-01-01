Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Дженнифер Лоуренс и Кук Марони сыграли свадьбу

Комментариев: 0
Смотри, кто из селебрити пришел поздравить пару.
Дженнифер Лоуренс и Кук Марони сыграли свадьбу
Дженнифер Лоуренс и Кук Марони сыграли свадьбу
ivona.bigmir.net

В субботу, 19 октября, 29-летняя звезда “Голодных игр“ Дженнифер Лоуренс вышла замуж за своего избранника, искусствоведа Кука Марони. Накануне пара тайно обвенчалась в Нью-Йорке.

Читай также: Звезды, которых не хотели брать в актрисы из-за внешности

На свадебной церемонии в замке Белкорт в Ньюпорте присутствовали Кэмерон Диаз, Адель, Никки Ричи, Эмма Стоун, Крис Дженнер, Сиенна Миллер и Эшли Олсен, пишет The Daily Mail.

В сеть попали первые фотографии со свадьбы Дженнифер и Кука. На кадрах папарацци видно, что невеста была в платье от Dior, а жених выбрал классический смокинг.

Для гостей перед свадьбой устроили пикник на свежем воздухе: прямо на улице готовили рыбу и прочие блюда. После церемонии был дан торжественный ужин, а затем - танцы.

Недавно мы писали, что жена Алека Болдуина забеременела через 5 месяцев после выкидыша.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram

Поделись:
Теги: Дженнифер Лоуренс, свадьба, Кук Марони, Адель, Сиенна Миллер
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь