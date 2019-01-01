Дженнифер Лоуренс и Кук Марони сыграли свадьбу

Смотри, кто из селебрити пришел поздравить пару.

В субботу, 19 октября, 29-летняя звезда “Голодных игр“ Дженнифер Лоуренс вышла замуж за своего избранника, искусствоведа Кука Марони. Накануне пара тайно обвенчалась в Нью-Йорке.

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На свадебной церемонии в замке Белкорт в Ньюпорте присутствовали Кэмерон Диаз, Адель, Никки Ричи, Эмма Стоун, Крис Дженнер, Сиенна Миллер и Эшли Олсен, пишет The Daily Mail.

В сеть попали первые фотографии со свадьбы Дженнифер и Кука. На кадрах папарацци видно, что невеста была в платье от Dior, а жених выбрал классический смокинг.

Для гостей перед свадьбой устроили пикник на свежем воздухе: прямо на улице готовили рыбу и прочие блюда. После церемонии был дан торжественный ужин, а затем - танцы.

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