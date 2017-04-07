Некрасивые красавицы Голливуда: Звезды, которых не хотели брать в актрисы из-за внешности

Каких звезд современного кинематографа могло не появится из-за зашоренности взглядов кастинг-директоров?

“В кино разные нужны“, как говорила героиня Рязанова из легендарной ленты “Карнавал“. И это несомненная правда, ведь просто милая и симпатичная мордашка еще никогда не была показателем мастерства и профпригодности. Актеры должны обладать особой магией, ощутить которую можно лишь от одного взгляда на лицедея. Голливудские актрисы, которые фигурируют в нашем рейтинге возможно и не обладают канонными характеристиками привлекательной внешности, но назвать их некрасивыми просто невозможно хотя бы потому, что они невероятно обаятельны, оригинальны и талантливы. Ivona представляет список актрис, которые сумели прославиться несмотря на то, что в начале их карьеры кастинг-директоры ни в какую не хотели давать роли этим “толстым, маленьким или уродливым“ красоткам.

Мерил Стрип

Трудно в это поверить, но мы могли бы никогда не познакомиться с одной из самых именитых и талантливых актрис в истории кинематографа, за всю карьеру, получившую 3 премии “Оскара“ и 21 (!) номинацию. Тот факт, что знаменитые продюсеры и режиссеры отказывались работать с девчонкой с брекетами и в ужасных немодных очках, усугублялся личной неуверенностью в себе Стрип, которая назвала себя не иначе как “гадкий утенок“. Наиболее неприятная ситуация произошла на пробах фильма “Кинг-Конг“, когда режиссер Дино Де Лоурентис напрямую, хоть и на итальянском языке, оскорбил юную актрису, поинтересовавшись у своих помощников, “для чего им сдалась эта уродина“? В итоге главную роль в фильме получила Джессика Лэнг, а Стрип еще некоторое время довольствовалась второстепенными ролями. Переломный момент в жизни актрисы произошел, когда ее взяли в ленту Роберта Бентона “Крамер против Крамера“, за игру в которой Мерил получила первый “Оскар“, ознаменовав начало звездного пути Стрип.

Барбра Стрейзанд

Вот уж кому за всю свою карьеру приходилось постоянно сталкиваться с осуждениями ее внешних параметров и получать неприятные “титулы“ вроде “некрасивой красавицы“ так это Барбра Стрейзанд. Глубоко посаженные маленькие глаза, непривлекательный массивный нос и общая нескладность лица не поддавались никаким маскировкам, а о пластических операциях, мечтавшая о кинематографе Барбра, даже слышать не желала. Свою первую роль она получила лишь потому, что прочие актрисы отказались ради нее бриться наголо: Стрейзанд же было ничего не страшно, поэтому она с воодушевлением сыграла образ немого, да еще и лысого средневекового японского крестьянина. В 1968 году, уже после того, как Барбра заявила о себе, как о талантливой певице, она сыграла знаковую для себя роль в ленте “Смешная девчонка“, повествующая о судьбе американской комедиантке и конферансье Фанни Брайс. Именно за эту роль Стрейзанд получила первый «Оскар», а режиссеры начали наконец “понимать“ всю многогранность ее внешности.

Хилари Суонк

Известность пришла к Хилари после драмы “Парни не плачут“, в котором актриса сыграла роль транссексуала Брэндона Тины. Второй нашумевший фильм - “Малышка на миллион“. И снова - мужеподобный персонаж, в котором едва ли угадывалась милая Хилари Суонк. Да, внешность у актрисы весьма незаурядная, но ее талант и трудолюбие помог девушке не стать заложницей одного образа. За свою карьеру Суонк сумела не раз доказать, что, владея мастерством перевоплощения, важность внешности отходит на второй план даже в Голливуде.

Хилари Суонк gettyimages.com

Дженнифер Лоуренс

В начале кинокарьеры критики, журналисты и режиссеры Лоуренс постоянно называли упитанной и даже “толстой“, не заботясь о чувствах девушки. Именно из-за этого надуманного недостатка внешности она чуть не лишилась знаковой для себя роли в серии фильмов по романам “Голодные игры“, где Лоуренс сыграла главную роль Китнисс Эвердин. Тогда журналисты буквально напали на актрису, утверждая, что она просто не может играть этот образ из-за излишней полноты. И если с участием Дженнифер в “Голодных играх“ критикам пришлось смириться, то с “Однажды в Голливуде“ ситуация разрешилась абсолютно несправедливо для Лоуренс. Тарантино долго сомневался, выбирая между Робби и Дженнифер, однако поддавшись влиянию журналистов и родной сестры Шэрон Тейт, которая утверждала, что Лоуренс недостаточно красива, остановил своей выбор на Марго.

Кира Найтли

В отличие от Лоуренс Кира Найтли вечно слышала в своей адрес претензии, адресованные ее излишней худобе, угловатости и некрасивому рту (?). Найтли на старте своей кинокарьеры скиталась от одного кастинга к другому и вынуждена была жить с мнением режиссеров, утверждающих, что она ни на что не годна, а внешность ее настолько непривлекательна, что о кинокарьере точно придется забыть. Настоящий прорыв для Найтли произошел в 2003 году, когда она сыграла вместе с Орландо Блумом и Джонни Деппом в фильме “Пираты Карибского моря: Проклятие Чёрной жемчужины“. Правда и после кинотриумфа она продолжала постоянно сталкиваться с обличительными комментариями по поводу своей излишней хрупкости и возможных проблем с пищевым поведением. Журналисты и критики все как один призывали Киру признаться, что та страдает анорексией и ничего не хотели слышать от актрисы, утверждающей, что это ее естественная конституция тела.

Натали Дормер

Сложно поверить, что у горячей красотки Натали Дормер были проблемы с внешностью. Актриса не раз признавалась, что в подростковом возрасте терпела нападки сверстников: критиковали ее улыбку (ухмылочка актрисы со временем стала одной из ее визитных карточек), слишком крупные глаза и вздернутый нос, за который Натали даже получила обидное прозвище “Мисс Пигги“ (антропоморфная свинка - персонаж Маппет Шоу). Сегодня же Дормер воплощает на киноэкранах королев и принцесс, а также роковых красавиц. Чего стоит одна только Маргери Тирелл из “Игры престолов“!

Натали Дормер gettyimages.com

Риз Уизерспун

Ныне бытует мнение, что если режиссер хочет сделать невообразимые кассы своему фильму, то он обязан пригласить на главную роль Риз Уизерспун. Эта светловолосая “крошка“ с очень милой внешностью и необсуждаемым талантом гарантирует успех любой ленте. Вот только в начале, когда Риз только приехала покорять Голливуд, она постоянно сталкивалась с несправедливыми комментариями по поводу своей низкорослости и абсолютного отсутствия таланта. Сама актриса признавалась, что продолжать ходить на кастинги как на работу, что требовало от нее невероятных усилий, однако она продолжала это делать, будто чувствуя, что звездная карьера совсем недалеко. Невозможно представить современный мир кино без Уизерспун, которая должна быть благодарна своим «прорывом» роли Элль Вудс из фильма “Блондинка в законе“. Затем появились такие ленты как “Между небом и землей“, “Ярмарка тщеславия“, “Воды слонам“ и прочие. Сейчас Уизерспун выступает не только в роли актрисы, но и продюсера, благодаря которой на свет появились такие шедевры как “Дикая“, “Исчезнувшая“ и сериал “Большая маленькая ложь“.

Джессика Честейн

Средневековая внешность Джессики, которой сейчас так искренне восхищаются режиссеры и критики, воспевая ее мраморную кожу, зеленые глаза и огненные волосы, на самом старте едва не стоила ей кинокарьеры. Рыжая, веснушчатая и с некрасивым носом-уточкой Честейн не удосуживалась внимания кинорежиссеров, однако все изменилось после того, как ее причислили к актерскому составу фильма Маллика “Древо жизни“. После этого предложения и новые образы буквально посыпались на Джессику и больше никто не может позволить себе назвать красавицу Честейн безродной или непривлекательной – она заслужила законного признания себя и своей необычной внешности.

Сара Джессика Паркер

В споре о том, можно ли считать Паркер привлекательной, сломалось немало копий. С самого детства на кастингах Паркер слышала, что с такой внешностью ей играть лишь ведьм да животных. Но желание играть, природное обаяние и актерское мастерство сделали из Сары ту, кем она является сегодня - иконой стиля и утонченности, а также предметом для подражания миллионов женщин по всему миру уже более двух десятков лет. И пусть злопыхатели и журналисты до сих пор посмеиваются над ее длинным носом и “лошадиным“ лицом, пуст критикуют за некрасивые руки и морщинистые коленки, Сара Джессика Паркер - вдохновляющий пример того, насколько харизма важнее внешней оболочки.

Сара Джессика Паркер gettyimages.com

Вайнона Райдер

Готическая, мистическая и слегка трагичная внешность Вайноны Райдер могла сыграть с ней жуткую шутку, ведь в начале карьеры на одном из кастингов режиссер унизил девушку, сказав, что ее лицо недостаточно мило для экрана и посоветовал найти обычную работу. Вот только хорошо, что настолько недальновидным оказался лишь этот незадачливый профи, а такие мастодонты кино как Тим Бертон и Майкл Леманн сумели разглядеть талант в Райдер. А иначе мы бы никогда не смогли наслаждаться ее великолепной игрой в лентах “Смертельное влечение“, где Вайнона сыграла школьницу-убийцу, “Маленькие женщины“ по роману Луизы Мэй Олкотт, в котором Райдер воплотила образ девчонки-бунтарки Джо Марч, а также в культовом фильме “Дракула“ по произведению Брэма Стокера. Внешность актрисы достаточно специфическая, лишенная природной слащавости, но вероятно именно потому ей удавались самые зловещие, странные и необычный героини – свой сегмент кинематографа определить Вайноне точно помогли неуклюжие замечания кастинг-директоров и режиссеров.

Хлоя Севиньи

Ко внешности своей Севуиньи относится с легкостью: ее не раз упрекали в неумении выбирать наряды, подтрунивали над большим носом, слишком высоким лбом и ранними мимическими морщинами. Но далеко не эти особенности ее лица (которые, к слову, высоко ценят режиссеры за их “нешаблонность“) определяют ее, как актрису. Хлоя Севиньи никогда не стремилась к мировой славе и красной ковровой дорожке, что не помешало ей стать всемирно известной благодаря работам в независимом кино.

Хлоя Севиньи gettyimages.com

Мэгги Джилленхол

В отличие от своего крассавчика-брата, который сделал более успешную карьеру в Голливуде, Мэгги не может похвастаться привлекательной внешностью. Более того - ее нередко упрекают за недостаток актерского таланта. Да, ролей в послужном списке Мэгги Джилленхол не так уж и много, но большинство из них яркие и запоминающиеся. Актрисе удается идеально воплощать образы девушек, чьи ум и обаяние бегут далеко впереди ее слегка простоватой внешности. В конечно итоге запоминается ее бешенная энергетика, а не незначительные несоответствия эталонам красоты.

Мэгги Джилленхол

Для актрисы внешность имеет огромное значение, однако она не обязательно должна быть идеальной, четко подходящей под параметры топ-моделей или типичных ретро-красавиц. Времена меняются и каноны типажных обличий претерпевают изменений. В современном мире кинематографа для того, чтобы стать успешным важно соблюдение лишь одного требования – наличие безоговорочного таланта, даже если он прилагается в паре с совсем заурядной наружностью.

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