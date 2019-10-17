Артистка призналась, что поднабрала после болезни - и рассказала о неэффективных, на ее взгляд, способах похудения.

"Без таблетки": Седокова засветила пышные формы и рассказала, как будет худеть ivona.bigmir.net

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Певица Анна Седокова, которая недавно поразила поклонников откровенными фото для Playboy, пожаловалась на округлившиеся формы и поделилась с поклонниками, как планирует худеть. В Инстаграм артистка добавила фото, сделанное в Дубае, где она сейчас отдыхает. Анна позирует в вязанном прозрачном сарафане, под которым виден купальник. В посте артистка отметила, что поправилась на 5 кг., которые теперь хочет сбросить и отметила, что категорически против разных “чудо-средств“ для снижения веса.

Я периодический захожу на разные страницы и после нескольких фраз по типу “для того чтобы начать новую жизнь, вам нужно очистить свой шкаф и простить свою маму“ я ухожу . Я вот сейчас хочу похудеть, потому что за последний месяц приняла лечения принята столько таблеток и так плотно заедала стресс, что набрала кг 5 плюс к весу от которого хотела похудеть. Я тоже хочу волшебную таблетку для похудения, хочу принять ее и утром влезть в свои джинсы. Но ее нет. Таблетки такой нет. Да есть быстрые жиросжигатели, которые съедят вам всю нервную систему. Но такой классной и безвредной, чтоб лежать на диване и худеть нет) Жир сжигается походами в зал и четкой дисциплиной в питании, и в него не входит картошка фри, - отметила Седокова.

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В конце поста Анна отметила, что главное - это начать действовать и рассказала, какую избрала “тактику“, чтобы похудеть.

И пока я не подниму свою 🍑 и не заставлю себя каждый день бегать на дорожке по часу не будет мне минус десять. Моя знакомая девочка очень похудела, в два раза . Я ее спросила как ? Она ответила просто. Просто ела только огурцы) Действие это то что приведёт нас всех к успеху. И действие это не клик по экрану.) А ещё я попробую перепрограммировать свою страсть к еде и относиться в картошке фри как яду. Вредной любимой еде не как удовольствию, а как к яду который отравляет мое тело, которому сейчас и так сложно. О себе надо заботиться так, как ты заботишься о своих детях) - написала Седокова.

Многие подписчики отметили в комментариях, что Анне не стоит переживать по поводу фигуры, поскольку она выглядит “секси“. Часть фолловеров похвалили “тактику“ Седоковой и пожелали ей успеха.

Ранее мы писали, что Анна Седокова подогрела слухи о романе с женатым спортсменом.

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