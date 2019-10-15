Певица Анна Седокова отправилась на отдых в ОАЭ с дочерью Моникой.

Анна Седокова в купальнике показала, как нежится на пляже в ОАЭ instagram.com/annasedokova

Украинская исполнительница, экс-солистка “ВИА Гры“ Анна Седокова порадовала поклонников очередных соблазнительным кадром. Так, на днях артистка вместе с дочерью Моникой отправилась на отдых в Дубаи, ОАЭ.

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На своей странице в Instagram Анна опубликовала первое пляжное фото с путешествия. Звезда похвасталась подтянутой фигурой, продемонстрировав пышную грудь и упругие ягодицы. На пикантном снимке Седокова сидит на песке в белом купальнике с красными узорами.

В описании к новому кадру певица рассказала о Монике. Артистка отметила, что не знает человека нежнее, чем ее дочь. Седокова заявила, что даже не представляет, чем заслужила такое счастье, быть мамой этой девочки.

“Белый песок и миллион самых сладких объятий, такие у нас с Моной каникулы. Я не знаю человека слаще, нежнее. Мы летели в самолёте сюда и Мо проснулась среди ночи, отдала мне подушку и тихо сказала: “Мама, ты у меня такая красивая“ и заснула. Я не знаю, чем я заслужила такое счастье, но, наверное, что-то сделала хорошее)“, - поделилась экс-“ВИА Гра“.

Напомним, ранее Экс-“ВИА Гра“ Анна Седокова подогрела слухи о романе с женатым мужчиной.

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