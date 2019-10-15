Анна Седокова в купальнике показала, как нежится на пляже в ОАЭ
Украинская исполнительница, экс-солистка “ВИА Гры“ Анна Седокова порадовала поклонников очередных соблазнительным кадром. Так, на днях артистка вместе с дочерью Моникой отправилась на отдых в Дубаи, ОАЭ.
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На своей странице в Instagram Анна опубликовала первое пляжное фото с путешествия. Звезда похвасталась подтянутой фигурой, продемонстрировав пышную грудь и упругие ягодицы. На пикантном снимке Седокова сидит на песке в белом купальнике с красными узорами.
В описании к новому кадру певица рассказала о Монике. Артистка отметила, что не знает человека нежнее, чем ее дочь. Седокова заявила, что даже не представляет, чем заслужила такое счастье, быть мамой этой девочки.
“Белый песок и миллион самых сладких объятий, такие у нас с Моной каникулы. Я не знаю человека слаще, нежнее. Мы летели в самолёте сюда и Мо проснулась среди ночи, отдала мне подушку и тихо сказала: “Мама, ты у меня такая красивая“ и заснула. Я не знаю, чем я заслужила такое счастье, но, наверное, что-то сделала хорошее)“, - поделилась экс-“ВИА Гра“.
Белый песок и миллион самых сладких объятий, такие у нас с Моной каникулы. Я не знаю человека слаще, нежнее. Мы летели в самолёте сюда и Мо проснулась среди ночи, отдала мне подушку и тихо сказала: «Мама , ты у меня такая красивая ❤️» и заснула. Я не знаю, чем я заслужила такое счастье, но, наверное, что-то сделала хорошее.) Наверное, мы все рождаемся с разной степенью чувствительности и тактильности. Для кого-то, как воздух важны обнимашки, а кто-то терпеть не может, когда его трогают. Интересно, люди действительно такие разные рождаются? Не от гороскопов же это все зависит ? Что говорят психологи ? ❤️
Напомним, ранее Экс-“ВИА Гра“ Анна Седокова подогрела слухи о романе с женатым мужчиной.
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