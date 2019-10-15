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Анна Седокова в купальнике показала, как нежится на пляже в ОАЭ

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Певица Анна Седокова отправилась на отдых в ОАЭ с дочерью Моникой.
Анна Седокова в купальнике показала, как нежится на пляже в ОАЭ
Анна Седокова в купальнике показала, как нежится на пляже в ОАЭ
instagram.com/annasedokova

Украинская исполнительница, экс-солистка “ВИА Гры“ Анна Седокова порадовала поклонников очередных соблазнительным кадром. Так, на днях артистка вместе с дочерью Моникой отправилась на отдых в Дубаи, ОАЭ. 

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На своей странице в Instagram Анна опубликовала первое пляжное фото с путешествия. Звезда похвасталась подтянутой фигурой, продемонстрировав пышную грудь и упругие ягодицы. На пикантном снимке Седокова сидит на песке в белом купальнике с красными узорами. 

В описании к новому кадру певица рассказала о Монике. Артистка отметила, что не знает человека нежнее, чем ее дочь. Седокова заявила, что даже не представляет, чем  заслужила такое счастье, быть мамой этой девочки.

“Белый песок и миллион самых сладких объятий, такие у нас с Моной каникулы. Я не знаю человека слаще, нежнее. Мы летели в самолёте сюда и Мо проснулась среди ночи, отдала мне подушку и тихо сказала: “Мама, ты у меня такая красивая“ и заснула. Я не знаю, чем я заслужила такое счастье, но, наверное, что-то сделала хорошее)“, - поделилась экс-“ВИА Гра“.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Белый песок и миллион самых сладких объятий, такие у нас с Моной каникулы. Я не знаю человека слаще, нежнее. Мы летели в самолёте сюда и Мо проснулась среди ночи, отдала мне подушку и тихо сказала: «Мама , ты у меня такая красивая ❤️» и заснула. Я не знаю, чем я заслужила такое счастье, но, наверное, что-то сделала хорошее.) Наверное, мы все рождаемся с разной степенью чувствительности и тактильности. Для кого-то, как воздух важны обнимашки, а кто-то терпеть не может, когда его трогают. Интересно, люди действительно такие разные рождаются? Не от гороскопов же это все зависит ? Что говорят психологи ? ❤️

Допис, поширений ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

Напомним, ранее Экс-“ВИА Гра“ Анна Седокова подогрела слухи о романе с женатым мужчиной.

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Теги: Анна Седокова
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Источник: Ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  16.10.2019, 13:07
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русских на пляже с бутылками водки, пивом и сигаретами не видно - можно ехать!
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