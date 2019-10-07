Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Теперь рыжая: Анна Седокова похвасталась новым цветом волос

Комментариев: 0
Певица Анна Седокова в очередной раз удивила фанов сменой имиджа.
Теперь рыжая: Анна Седокова похвасталась новым цветом волос
Теперь рыжая: Анна Седокова похвасталась новым цветом волос
instagram.com/annasedokova

Популярная украинская исполнительница, бывшая солистка группы “ВИА Гры“ Анна Седокова удивила поклонников новым имиджем. Звезда поменяла цвет волос. 

Читай также: “Я видела столько зла“: Анна Седокова растрогала фанов признанием

На своей странице в Instagram артистка опубликовала несколько фотографий, на которых предстала в новом образе. Седокова перекрасила волосы в яркий рыжий цвет.

Анна призналась, что решилась на перемены благодаря лайкам подписчиков. Певица неоднократно экспериментировала с цветом волос. И, как выяснилось, публикации, на которых Седокова позировала с волосами рыжего оттенка, получали больше положительных отзывов. Кроме того, артистка показала мастера, который сделал ей новую прическу.

“Привет, а вот и мой новый цвет!Теперь, я точно девушка огонь. Вы так часто Лайкали меня в рыжем цвете, что я решилась на перемены, потому что я вас очень люблю. А изменила меня прекрасная девочка @ashmy_a. Я такого идеального цвета не встречала никогда и такого трудоголика. Ты умница и я очень рада нашему знакомству, и точно тебя всем рекомендую, если вам нужны перемены!“, - поделилась Анна Седокова.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Привет, а вот и мой новый цвет! Теперь, я точно девушка огонь 🔥 Вы так часто Лайкали меня в рыжем цвете, что я решилась на перемены, потому что я вас очень люблю 🤗🤗🤗 А изменила меня прекрасная девочка @ashmy_a . Я такого идеального цвета не встречала никогда и такого трудоголика. Ты умница и я очень рада нашему знакомству, и точно тебя всем рекомендую, если вам нужны перемены! А если вам нужна крутая работа и навыки, то у Алёны скоро стартуют Авторские обучающие курсы. Обучение с нуля/Повышение квалификации. . 23-25 ноября - КРАСНОДАР . 30 ноября - 1 декабря - САНКТ-ПЕТЕРБУРГ . Все подробности в Директ @ashmy_a и @ashmy_academy и Вотсап 8 (909) 154-55-20 ❤

Допис, поширений ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

Ранее Седокова выставила самый горячий кадр из фотосессии для Playboy.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Анна Седокова
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь