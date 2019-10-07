Теперь рыжая: Анна Седокова похвасталась новым цветом волос

Певица Анна Седокова в очередной раз удивила фанов сменой имиджа.

Популярная украинская исполнительница, бывшая солистка группы “ВИА Гры“ Анна Седокова удивила поклонников новым имиджем. Звезда поменяла цвет волос.

Читай также: “Я видела столько зла“: Анна Седокова растрогала фанов признанием

На своей странице в Instagram артистка опубликовала несколько фотографий, на которых предстала в новом образе. Седокова перекрасила волосы в яркий рыжий цвет.

Анна призналась, что решилась на перемены благодаря лайкам подписчиков. Певица неоднократно экспериментировала с цветом волос. И, как выяснилось, публикации, на которых Седокова позировала с волосами рыжего оттенка, получали больше положительных отзывов. Кроме того, артистка показала мастера, который сделал ей новую прическу.

“Привет, а вот и мой новый цвет!Теперь, я точно девушка огонь. Вы так часто Лайкали меня в рыжем цвете, что я решилась на перемены, потому что я вас очень люблю. А изменила меня прекрасная девочка @ashmy_a. Я такого идеального цвета не встречала никогда и такого трудоголика. Ты умница и я очень рада нашему знакомству, и точно тебя всем рекомендую, если вам нужны перемены!“, - поделилась Анна Седокова.

Ранее Седокова выставила самый горячий кадр из фотосессии для Playboy.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.