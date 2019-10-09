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Экс-"ВИА Гра" Анна Седокова подогрела слухи о романе с женатым мужчиной

Комментариев: 1
Анна Седокова закрутила роман с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой.
Экс-"ВИА Гра" Анна Седокова подогрела слухи о романе с женатым мужчиной
Экс-"ВИА Гра" Анна Седокова подогрела слухи о романе с женатым мужчиной
instagram.com/annasedokova

Известная украинская исполнительница, которая в 2002-2004 годах была участницей группы “ВИА Гра“, Анна Седокова в очередной раз подогрела слухи о любовных отношениях с женатым мужчиной.

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Так, на своей странице в Instagram в разделе Stories 36-летняя артистка опубликовала снимок, на котором она запечатлена с 27-летним латвийским баскетболистом Янисом Тиммой. На фото лиц влюбленных не видно так, как они сняты со спины в аэропорту. Певица и спортсмен держатся за руки.

“Ведь мы до самого конца по одному пути ...“ - подписала трогательный снимок Седокова.

Анна Седокова и Янус Тимма
Анна Седокова и Янус Тимма
Скриншот

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Отметим, что впервые о романе Анны Седоковой и Яниса Тимма заговорили в конце лета. Известно, что баскетболист женат и у него есть маленький сын Кристиан. Кроме того, супруга Яниса Санна обвинила его в измене. Но Седокова заявила, что спортсмен честный человек. 

Ранее Седокова выставила самый горячий кадр из фотосессии для Playboy.

 

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Теги: Анна Седокова, Янус Тимма
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Источник: Ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  09.10.2019, 16:59
Оценка:  0
гость
Мало ей футболиста Белькевича, которого она затрахала, теперь она хочет писюн женатого баскетболиста!
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