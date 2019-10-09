Экс-"ВИА Гра" Анна Седокова подогрела слухи о романе с женатым мужчиной

Анна Седокова закрутила роман с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой.

Известная украинская исполнительница, которая в 2002-2004 годах была участницей группы “ВИА Гра“, Анна Седокова в очередной раз подогрела слухи о любовных отношениях с женатым мужчиной.

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Так, на своей странице в Instagram в разделе Stories 36-летняя артистка опубликовала снимок, на котором она запечатлена с 27-летним латвийским баскетболистом Янисом Тиммой. На фото лиц влюбленных не видно так, как они сняты со спины в аэропорту. Певица и спортсмен держатся за руки.

“Ведь мы до самого конца по одному пути ...“ - подписала трогательный снимок Седокова.

Анна Седокова и Янус Тимма Скриншот

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Отметим, что впервые о романе Анны Седоковой и Яниса Тимма заговорили в конце лета. Известно, что баскетболист женат и у него есть маленький сын Кристиан. Кроме того, супруга Яниса Санна обвинила его в измене. Но Седокова заявила, что спортсмен честный человек.

Ранее Седокова выставила самый горячий кадр из фотосессии для Playboy.

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