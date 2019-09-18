"Женщина-мечта": Седокова выставила самый горячий кадр из фотосессии для Playboy
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Певица Анна Седокова, которая недавно обратилась за помощью к врачам из-за серьезных последствий стресса, похоже, выписалась из санатория и вернулась к своему привычному графику. В Инстаграм Анна сделала новую публикацию, в которой пожаловалась на то, что с самого утра буквально все ее дела идут наперекосяк.
Седокова отметила, что за несколько часов ее ожидало сразу несколько разочарований - от слишком большой платы за коммуналку - и до аферистов в сфере благотворительности. Однако Анна подчеркнула, что отпустила ситуацию - и решила не складывать то, "что не клеится".
Сейчас отошла и думаю, как же круто, что у меня развит дар оставлять, то что не идёт. Бросать к чертовой матери и начинать заново, - отметила Седокова.
И видимо, чтобы поднять себе испорченное настроение - Анна снабдила пост горячим фото из недавней фотосессии для журнала Playboy. В кадре оная появляется в кожаном эротическом белье и "сбруе". Образ дополнила повязка на один глаз и шелковые белые рукава.
#Бросатьэтотожедар Сегодня день сразу пошёл не туда. Утром прислали квитанцию на оплату коммунальных новой квартиры. 35 тыс🤦🏽♀️. Оказалось, просто счета не доходили и это первый счёт за все месяцы. Смирилась. Через 30 минут узнала, что счетов в два раза больше. Приехала в салон. Оказалось, что все не так, сегодня нового цвета не будет, минус день из жизни. Смирилась. Уехала. Решила, что раз у меня такой странный день, я должна помочь другим. Почти перевела деньги. Оказались аферисты . Смиряться не стала. Села в машину, уехала домой. Решила нам с этим днём не по пути. Чуть поревела, узбагоилась, взяла себя в руки. Сейчас отошла и думаю, как же круто, что у меня развит дар оставлять, то что не идёт. Бросать к чертовой матери и начинать заново. #ПроЛюбовь Девочки часто спрашивают - как встретить идеального парня и чтобы прям взаимно и до конца. Я вот в этом, конечно, не спец ( читай википедию ), но точно знаю одно правило. Вот если не идёт, если пазлы не сложились изначально, то поверьте - не надо. Весь этот бред «я его выстрадаю», «буду ждать, пока он мне напишет», «он, наверное, занят», «у него, наверное, нет времени». Ничего это не работает. Когда идёт, то идёт сразу. Это как всем известное состояние «потока». Милан Кудндера писал: «Если любви суждено быть незабываемой, к ней с самого начала, как птицы на плечи, слетаются случайности». И словно Небеса помогают вам, а когда знаки другие, когда все не так, а ты такая вся напряглась и очень стараешься, то шанс на успех этого мероприятия минимален ( но я в тебя верю). Уметь Остановиться и Отпустить, это тоже дар и понять, что тебя не догоняют это тоже дар. Помахать рукою и идти дальше - это дар. Цени себя, люби и меньше нервничай ❤️ Что думаешь? Не права я?
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Подписчики отметили, что Седокова на фото - "женщина-мечта" и выглядит очень горячей и сексуальной.
К слову, ранее Анна Уже публиковала несколько снимков из яркой фотосессии для глянца, отмечая, что такие фото придают женщине уверенности в себе и собственной красоте.
Ранее мы писали, что Анна Седокова разозлила Сеть странным снимком с сыном.
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