Певица поделилась трудностями текущего дня - и решила поднять себе настроение горячим снимком.

"Женщина-мечта": Седокова выставила самый горячий кадр из фотосессии для Playboy IVONA bigmir)net

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Певица Анна Седокова, которая недавно обратилась за помощью к врачам из-за серьезных последствий стресса, похоже, выписалась из санатория и вернулась к своему привычному графику. В Инстаграм Анна сделала новую публикацию, в которой пожаловалась на то, что с самого утра буквально все ее дела идут наперекосяк.

Седокова отметила, что за несколько часов ее ожидало сразу несколько разочарований - от слишком большой платы за коммуналку - и до аферистов в сфере благотворительности. Однако Анна подчеркнула, что отпустила ситуацию - и решила не складывать то, "что не клеится".

Сейчас отошла и думаю, как же круто, что у меня развит дар оставлять, то что не идёт. Бросать к чертовой матери и начинать заново, - отметила Седокова.

И видимо, чтобы поднять себе испорченное настроение - Анна снабдила пост горячим фото из недавней фотосессии для журнала Playboy. В кадре оная появляется в кожаном эротическом белье и "сбруе". Образ дополнила повязка на один глаз и шелковые белые рукава.

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Подписчики отметили, что Седокова на фото - "женщина-мечта" и выглядит очень горячей и сексуальной.

К слову, ранее Анна Уже публиковала несколько снимков из яркой фотосессии для глянца, отмечая, что такие фото придают женщине уверенности в себе и собственной красоте.

Ранее мы писали, что Анна Седокова разозлила Сеть странным снимком с сыном.

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