Валерия Лукьянова позировала в наряде с высоким разрезом, обнажившим ее ноги.

Какие ножки: Одесская Барби устроила откровенную осеннюю фотосессию ivona.bigmir.net

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Популярная блогер, инста-дива 34-летняя Валерия Лукьянова, которая известна под прозвищем “Одесская Барби“ из-за сильного сходства с известной куклой, показала откровенную осеннюю фотосессию. В Инстаграм девушка добавила бекстейджи со съемок.

Валерия позирует на фоне стены, по которой плетется декоративный виноград - его листья стали разноцветными и создают необыкновенно красивый осенний антураж. В кадре “Барби“, одетая в коротенько платьице-тунику и кожаную куртку, принимает соблазнительные позы. Из-за высоких разрезов на платье, каждое движение девушки обнажает ее стройные ноги. Образ знаменитость дополнила ярким макияжем. Длинные белые волосы Валерии расчесаны на прямой пробор.

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В комментариях подписчики Лукьяновой отметили, что девушка необычайно красива и очень сексуальна.

Напомним, что Валерия Лукьянова серьезно интересуется эзотерикой и очищением организма и часто публикует в соцсетях контент, направленный на “духовное и физическое омоложение“. Недавно “Барби“ выставляла в Сеть снимки своей мамы в купальнике, чтобы показать действенность оздоровительных программ.

Ранее мы писали, что Одесская Барби объяснила, почему не станет брюнеткой.

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