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Какие ножки: Одесская Барби устроила откровенную осеннюю фотосессию

Комментариев: 2
Валерия Лукьянова позировала в наряде с высоким разрезом, обнажившим ее ноги.

Какие ножки: Одесская Барби устроила откровенную осеннюю фотосессию
Какие ножки: Одесская Барби устроила откровенную осеннюю фотосессию
ivona.bigmir.net

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Популярная блогер, инста-дива 34-летняя Валерия Лукьянова, которая известна под прозвищем “Одесская Барби“ из-за сильного сходства с известной куклой, показала откровенную осеннюю фотосессию. В Инстаграм девушка добавила бекстейджи со съемок.

Валерия позирует на фоне стены, по которой плетется декоративный виноград - его листья стали разноцветными и создают необыкновенно красивый осенний антураж. В кадре “Барби“, одетая в коротенько платьице-тунику и кожаную куртку, принимает соблазнительные позы. Из-за высоких разрезов на платье, каждое движение девушки обнажает ее стройные ноги. Образ знаменитость дополнила ярким макияжем. Длинные белые волосы Валерии расчесаны на прямой пробор.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рой мыслей безутешных в тишине уносит прочь Роль глупостей потешных обречённых не помочь Вдали от темных статуй я стою совсем одна Но я прекрасно знаю , где откроется стена . В тени густых деревьев распускаются цветы Фрактальные узоры отражают их листы Как карта, что мне тропами указывает путь И в этом долгом странствии мне б только не уснуть !.... Красавцы, как редкие богини, или боги Мне призваны мешать вставая по среди дороги ! Пытается сломить подачками система, Но мне давно известна ее гнилая схема . Стихийный рой энергии взлетает в возмущении ! Бегут в испуге твари , и молят о прощении Но я не замечаю их, и не зеркалю грязь Меня ожидает иная ипостась . #стихотворение #философия #мистика #масон #квантоваяфизика #саморазвитие

Публикация от Valeria Valerievna (@valeria_lukyanova21)

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В комментариях подписчики Лукьяновой отметили, что девушка необычайно красива и очень сексуальна.

Напомним, что Валерия Лукьянова серьезно интересуется эзотерикой и очищением организма и часто публикует в соцсетях контент, направленный на “духовное и физическое омоложение“. Недавно “Барби“ выставляла в Сеть снимки своей мамы в купальнике, чтобы показать действенность оздоровительных программ.

Ранее мы писали, что Одесская Барби объяснила, почему не станет брюнеткой.

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Теги: Валерия Лукьянова, Одесская Барби, откровенные наряды
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Источник: ivona.bigmir.net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  10.10.2019, 19:42
Оценка:  +2
гость
Ужас.
гость  (аноним)  10.10.2019, 19:21
Оценка:  +2
гость
И что здесь красивого...? Она напоминает маникен на рынке или искусственный интеллект...Как то холодом подуло....
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