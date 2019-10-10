Какие ножки: Одесская Барби устроила откровенную осеннюю фотосессию
Читай также: “Одесскую Барби“ высмеяли в Сети из-за идеального фото мамы в купальнике
Популярная блогер, инста-дива 34-летняя Валерия Лукьянова, которая известна под прозвищем “Одесская Барби“ из-за сильного сходства с известной куклой, показала откровенную осеннюю фотосессию. В Инстаграм девушка добавила бекстейджи со съемок.
Валерия позирует на фоне стены, по которой плетется декоративный виноград - его листья стали разноцветными и создают необыкновенно красивый осенний антураж. В кадре “Барби“, одетая в коротенько платьице-тунику и кожаную куртку, принимает соблазнительные позы. Из-за высоких разрезов на платье, каждое движение девушки обнажает ее стройные ноги. Образ знаменитость дополнила ярким макияжем. Длинные белые волосы Валерии расчесаны на прямой пробор.
Рой мыслей безутешных в тишине уносит прочь Роль глупостей потешных обречённых не помочь Вдали от темных статуй я стою совсем одна Но я прекрасно знаю , где откроется стена . В тени густых деревьев распускаются цветы Фрактальные узоры отражают их листы Как карта, что мне тропами указывает путь И в этом долгом странствии мне б только не уснуть !.... Красавцы, как редкие богини, или боги Мне призваны мешать вставая по среди дороги ! Пытается сломить подачками система, Но мне давно известна ее гнилая схема . Стихийный рой энергии взлетает в возмущении ! Бегут в испуге твари , и молят о прощении Но я не замечаю их, и не зеркалю грязь Меня ожидает иная ипостась . #стихотворение #философия #мистика #масон #квантоваяфизика #саморазвитие
Читай также: Новый стиль вам к лицу: Одесская Барби кардинально сменила имидж
В комментариях подписчики Лукьяновой отметили, что девушка необычайно красива и очень сексуальна.
Напомним, что Валерия Лукьянова серьезно интересуется эзотерикой и очищением организма и часто публикует в соцсетях контент, направленный на “духовное и физическое омоложение“. Недавно “Барби“ выставляла в Сеть снимки своей мамы в купальнике, чтобы показать действенность оздоровительных программ.
Ранее мы писали, что Одесская Барби объяснила, почему не станет брюнеткой.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил