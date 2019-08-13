Валерия Лукьянова объяснила, почему никогда не перекрасится в темный.

"Принцесса-воин": Одесская Барби показала, как выглядит с черными волосами instagram.com/valeria_lukyanova21

Читай также: “С каждой фоткой - хуже“: Седокова нарвалась на жесткую критику в Сети

Известная блогер и инста-дива Валерия Лукьянова, которая известна как “Одесская Барби“ - из-за внешнего сходства с куклой, предстала в образе жгучей брюнетки. В Инстаграм Валерия добавила фото и видео, на которых позирует в черном парике. В посте “Барби“, которая интересуется эзотерикой и разного рода энергетическими практиками, отметила, что не будет краситься в темный - поскольку жрица должна быть светловолосой.

Некоторые люди мечтают, чтобы я перекрасилась в чёрный ! Но этого НИКОГДА не будет !!!))))) истинные Жрецы имеют белые волосы . И это знают все посвящённые, - написала блогер.

Читай также: “Костюм - перебор“: Каменских возмутила Сеть нарядом “стриптизерши“

В комментариях девушку сравнили с Ксеной принцессой-воином и отметили, что темный тон - ей тоже очень идет. Также некоторые подписчики потроллили девушку, уточнив, с чего она взяла, что все жрецы - светловолосы.

Ну если только скандинавские жрецы. Какие, например, могут быть светлые волосы у греческих жрецов? Или еврейских раввинов?, - уточнили в комментарии.

Валерия на “выпад“ ответила загадочным: “Я про тех что были намного раньше“.

К слову, Валерия Лукьянова некогда отмечала, что не делала пластик, кроме увеличения груди, а сходства с куклой Барби она добивается с помощью специального макияжа и контактных линз.

Ранее мы писали, что Юлия Санина удивила Сеть в образе блондинки.